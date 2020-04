Додано: Нед 12 кві, 2020 15:45

change_pm написав: Прохожий написав: типичный портрет "колбасного" гастарбайтера типичный портрет "колбасного" гастарбайтера

Не певен, що Ви розповідали тут - Розкажіть, як Ви заробили свої перші 100 куе?

По легенді - стартовий капітал прокурора: земля тещі в Петрівцях По легенді - стартовий капітал прокурора: земля тещі в Петрівцях

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/