Додано: Нед 12 кві, 2020 16:12

думаю, що через певний час мілкий бізнес переформатується

продажі будуть через інтернет, або в якихось гаражах,

обслуговування аналогічно, на гаражах/квартирах по попердньому запису,

ресторани працюватимуть на розвозку/винос...

тобто бізнес малий зміститься в локації ближче до проживання, розпошириться, подалі від "центрів"..

піде реальна децентралізація..

робота в офісі, а що там робити?

чай/каву можна і дома пити, комп є, інтернет є, електронний документообіг, дзвінки, месенджери... так що офісна робота теж піде надім.



школи.. супер.. нарешті передем до homescolling.. та забудем про бісмарівську систему освіти..

універе .. ще краще ...



залишається державний секрор... тут стане ясно, що він на 90% паразитичний



корпорації ... ці теж пролобіюють свій інтерес.



Але хто буде тупо чекати закінчення карантину, як і посадок від зекоманди, то ті лососнуть і отримають дулю та розчарування

Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 кві, 2020 16:21, всього редагувалось 4 разів.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/