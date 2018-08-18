По легенді - стартовий капітал прокурора: земля тещі в Петрівцях
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Додано: Нед 12 кві, 2020 15:45
По легенді - стартовий капітал прокурора: земля тещі в Петрівцях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как же Никонов хочет к Горбачихе добраться))
смотреть с 15ой минуты. А вообще можно всё глянуть, интересное видео. Очень он хочет осваивать прибрежные зоны, верит в магическую силу Днепра удваивать цену метра.
Додано: Нед 12 кві, 2020 15:56
Я в СПМК -6 начал работать с 1989 года . Да , в основом квартиры давали в 80-е , но дом для Проминвестбанка был построен в 1992 году и квартиру там получил прораб , ко
торый строил этот дом. Дом действительно хороший - кирпичный 9 этажей на один подЪезд ,хорошая планировка квартир, своя отдельно огороженная территория в центральной части города.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01
Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:01
Это пустых койкомест? Или существующих? На счет Киева, который за 25 лет прирос очень в населении, не слышал о постройки хоть одной новой больнице.
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
думаю, що через певний час мілкий бізнес переформатується
продажі будуть через інтернет, або в якихось гаражах,
обслуговування аналогічно, на гаражах/квартирах по попердньому запису,
ресторани працюватимуть на розвозку/винос...
тобто бізнес малий зміститься в локації ближче до проживання, розпошириться, подалі від "центрів"..
піде реальна децентралізація..
робота в офісі, а що там робити?
чай/каву можна і дома пити, комп є, інтернет є, електронний документообіг, дзвінки, месенджери... так що офісна робота теж піде надім.
школи.. супер.. нарешті передем до homescolling.. та забудем про бісмарівську систему освіти..
універе .. ще краще ...
залишається державний секрор... тут стане ясно, що він на 90% паразитичний
корпорації ... ці теж пролобіюють свій інтерес.
Але хто буде тупо чекати закінчення карантину, як і посадок від зекоманди, то ті лососнуть і отримають дулю та розчарування
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 кві, 2020 16:21, всього редагувалось 4 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:19
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:22
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:29
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:49
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