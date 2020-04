Додано: Нед 12 кві, 2020 17:15

В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.

Так що, зрада відміняється.

Так що, зрада відміняється. Перемога?

