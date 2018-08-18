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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3531353235333534>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:49

  change_pm написав:що ви зробили для своєї любимої країни?

- пофарбували за свох грощі під"їзд? ліфт поміняли?
- відремомнтували пару км доріг?

!


Оператор вашей учетки, который писал на русском, был поумнее.

Сколько подьездов/лифтов сам отремонтировал в своей жизни пересичный немец? Американец? Японец? Катарец?
Сколько км асфальта лично уложил пересичный немец? Американец? Японец? Катарец?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 16:52

Киев возглавил мировой рейтинг по загрязненности воздуха. Но сколько там того очерета?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:02

соре за офтоп. смотрю три стройки два раза в неделю (езжу рядом), все три бодренько работают, ничего не стоит из того, что не стояло ранее, три разных застройщика - крупный, средний и чуть меньше среднего.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:04

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами

Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?

А одна продажа в год как там облагается? Правило 5% за менее чем три года владения осталось или процент повысили?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Киев возглавил мировой рейтинг по загрязненности воздуха. Но сколько там того очерета?
Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:07

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами

Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?


а в чём суть закона? шо там не так?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:09

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:ЗЕбил подписал закон 1210. Ждем окончательную версию, которую завтра опубликуют, и внимательно читаем что там по налогообложению недвижимости, медленно шевеля губами

Ловушка для ледндлордов. Вход рупь, выход два.
Интересно, можно перебрасывать дарением на близких родственников и продавать под 5%?

А одна продажа в год как там облагается? Правило 5% за менее чем три года владения осталось или процент повысили?
В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:15

  Первый написав:В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.

Так що, зрада відміняється.
Перемога?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:15

  Первый написав:В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.


із якої дати починається відлік перша-друга?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:27

В законопроекте относительно изменений госбюджета на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64 миллиарда, увеличение более чем втрое дефицита и отмена программы масштабной приватизации.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/12/659273/

Ну что ребятушки, надо скупать зелень.
Здраствуй долар за 30, может и за 40.

Открываем досочные бизнеса. Скоро попрет :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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