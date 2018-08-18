Оператор вашей учетки, который писал на русском, был поумнее.
Сколько подьездов/лифтов сам отремонтировал в своей жизни пересичный немец? Американец? Японец? Катарец?
Сколько км асфальта лично уложил пересичный немец? Американец? Японец? Катарец?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:49
Оператор вашей учетки, который писал на русском, был поумнее.
Сколько подьездов/лифтов сам отремонтировал в своей жизни пересичный немец? Американец? Японец? Катарец?
Сколько км асфальта лично уложил пересичный немец? Американец? Японец? Катарец?
Додано: Нед 12 кві, 2020 16:52
Киев возглавил мировой рейтинг по загрязненности воздуха. Но сколько там того очерета?
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:02
соре за офтоп. смотрю три стройки два раза в неделю (езжу рядом), все три бодренько работают, ничего не стоит из того, что не стояло ранее, три разных застройщика - крупный, средний и чуть меньше среднего.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:04
А одна продажа в год как там облагается? Правило 5% за менее чем три года владения осталось или процент повысили?
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всім процвітання!
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:07
а в чём суть закона? шо там не так?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:09
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.
Всім процвітання!
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:15
Так що, зрада відміняється.
Перемога?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:15
із якої дати починається відлік перша-друга?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:27
В законопроекте относительно изменений госбюджета на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64 миллиарда, увеличение более чем втрое дефицита и отмена программы масштабной приватизации.
Ну что ребятушки, надо скупать зелень.
Здраствуй долар за 30, может и за 40.
Открываем досочные бизнеса. Скоро попрет
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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