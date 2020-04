Додано: Нед 12 кві, 2020 17:35

Вкладчик1234 написав: 1472580369 написав: Не бачу проблеми з тим податком(-20%)

Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р.

Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов".

Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол".

І що тут доброго?

Вкладати в РН Туреччини як акурт?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/