Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%) Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.
Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов". Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол". И это хорошо
Соответственно для тех, кто собрался покупать и использовать битон по прямому назначению - он станет доступнее.
А застройщикам прийдётся ориентироваться не на перекупа со стояками - а на реального покупателя, его запросами, доходами, и т.п. (попуститься с хотелками, и подтянуть предложения до более высокого уровня)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 12 кві, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%) Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.
Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов". Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол". И это хорошо
І що тут доброго? Вкладати в РН Туреччини як акурт? Є працюючий ФР?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%) Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.
Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов". Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол". И это хорошо
І що тут доброго? Вкладати в РН Туреччини як акурт? Є працюючий ФР?
На депо під 10 в гривні. Банк видасть під 60 кредит на придбання сяомі. Навіщо будівельникам робочі місця якщо можна купити в кредит сяомі
1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%) Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.
Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов". Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол". И это хорошо
Соответственно для тех, кто собрался покупать и использовать битон по прямому назначению - он станет доступнее.
А застройщикам прийдётся ориентироваться не на перекупа со стояками - а на реального покупателя, его запросами, доходами, и т.п. (попуститься с хотелками, и подтянуть предложения до более высокого уровня)
Есть большая надежда что в этом случае существенно уменьшится предложение. Как на покупку, так и на аренду. Тогда оставшиеся лендлорды должны получить сверхприбыль, чтобы окупить свои напряги.
1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%) Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.
Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов". Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол". И это хорошо
І що тут доброго? Вкладати в РН Туреччини як акурт? Є працюючий ФР?
Спрос на бетонные гетто упадёт. Цены снизятся. Застройщикам, чтобы заинтересовать реального покупателя "для себя (жизни)", прийдётся строить что-то поинтереснее, чем ячейка в бесконечной бетонной соте (стене) па 1-2к USD в состоянии "после строителей", без инфраструктуры, коммуникаций, транспорта и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин