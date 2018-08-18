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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 353235333534353535363537>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:29

  1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. :)
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.

Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов".
Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол".
И это хорошо

Соответственно для тех, кто собрался покупать и использовать битон по прямому назначению - он станет доступнее.

А застройщикам прийдётся ориентироваться не на перекупа со стояками - а на реального покупателя, его запросами, доходами, и т.п. (попуститься с хотелками, и подтянуть предложения до более высокого уровня)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 12 кві, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:31

  investorkiev написав:
Не гони, нет таких цен!
Давай ссылки на свои торпеды в ОЛХ)

вот есть за 49
https://www.olx.ua/obyavlenie/gmyri-12-b-38-kv-m-vysokokachestvennyy-remont-IDHA8Dc.html
за 45 похуже была, что-то не увидел сейчас.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:35

  Вкладчик1234 написав:
  1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. :)
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.

Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов".
Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол".
И это хорошо

І що тут доброго?
Вкладати в РН Туреччини як акурт?
Є працюючий ФР?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:
  Первый написав:В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.


із якої дати починається відлік перша-друга?
Думаю на наступний день після опублікування.

2 Флай. Я вже написав. Сенсу інвестування в масмаркет не має. 3 по 30 гірше ніж 2 по 45
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. :)
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.

Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов".
Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол".
И это хорошо

І що тут доброго?
Вкладати в РН Туреччини як акурт?
Є працюючий ФР?


На депо під 10 в гривні. Банк видасть під 60 кредит на придбання сяомі. Навіщо будівельникам робочі місця якщо можна купити в кредит сяомі
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:44

  Вкладчик1234 написав:
  1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. :)
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.

Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов".
Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол".
И это хорошо

Соответственно для тех, кто собрался покупать и использовать битон по прямому назначению - он станет доступнее.

А застройщикам прийдётся ориентироваться не на перекупа со стояками - а на реального покупателя, его запросами, доходами, и т.п. (попуститься с хотелками, и подтянуть предложения до более высокого уровня)


Есть большая надежда что в этом случае существенно уменьшится предложение. Как на покупку, так и на аренду.
Тогда оставшиеся лендлорды должны получить сверхприбыль, чтобы окупить свои напряги.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:46

  artlife написав:Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.

26 день, однако. Вы проснулись?
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:52

  Первый написав:
trololo написав:
  Первый написав:В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.


із якої дати починається відлік перша-друга?
Думаю на наступний день після опублікування.

2 Флай. Я вже написав. Сенсу інвестування в масмаркет не має. 3 по 30 гірше ніж 2 по 45

Якщо в тебе півкаклєти, як в Сєжика, то навпаки, є симсл в масмаркет
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:54

  sesk написав:
  artlife написав:Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.

26 день, однако. Вы проснулись?

не дивуйся, якщо це мокшанін, то у них "все по-другому":
РН в фублях, карантін токо началсі, лутчшій в мірє прєз...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:00

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  1472580369 написав:Не бачу проблеми з тим податком(-20%)
Просто, хто захоче вийти зразу в кеш, маючи 5-10 квартир - повинен буде розтягнути задоволення на 3р. :)
Навіть, було обмежити до 1 продажу квартири в рік - і це було б достатньо.

Все смотрят с позиции якобы "желания побрить нынешних флетлордов".
Но есть и сигнал "будущим поколениям" (спекулей, коррупионеонеров, бузинесменов, и т.д.) - поумерить пыл, и не покупать "битон на засол".
И это хорошо

І що тут доброго?
Вкладати в РН Туреччини як акурт?
Є працюючий ФР?

Спрос на бетонные гетто упадёт.
Цены снизятся.
Застройщикам, чтобы заинтересовать реального покупателя "для себя (жизни)", прийдётся строить что-то поинтереснее, чем ячейка в бесконечной бетонной соте (стене) па 1-2к USD в состоянии "после строителей", без инфраструктуры, коммуникаций, транспорта и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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