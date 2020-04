Додано: Нед 12 кві, 2020 18:03

Вкладчик1234 написав: Спрос на бетонные гетто упадёт.

Цены снизятся.

Застройщикам, чтобы заинтересовать реального покупателя "для себя (жизни)", прийдётся строить что-то поинтереснее, чем ячейка в бесконечной бетонной соте (стене) па 1-2к USD в состоянии "после строителей", без инфраструктуры, коммуникаций, транспорта и т.д.

не факт, якщо піпл г. хаває, то чому б його цим г. не годувати? не факт, якщо піпл г. хаває, то чому б його цим г. не годувати?

