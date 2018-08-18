|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:03
Вкладчик1234 написав:
Спрос на бетонные гетто упадёт.
Цены снизятся.
Застройщикам, чтобы заинтересовать реального покупателя "для себя (жизни)", прийдётся строить что-то поинтереснее, чем ячейка в бесконечной бетонной соте (стене) па 1-2к USD в состоянии "после строителей", без инфраструктуры, коммуникаций, транспорта и т.д.
не факт, якщо піпл г. хаває, то чому б його цим г. не годувати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18481
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1045 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:06
Самое главное - отсеится слой "отмывателей", "осваивателей", и прочих покупателей "на засол", что снимет риск "пузыря".
У кого есть "лишние деньги" - можно "инвестировать" в реальный сектор, или другие инструменты, а не в "битон на засол". Не надо скыглить, берите лапиту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11052
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6718 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:10
flyman написав: Вкладчик1234 написав:
Спрос на бетонные гетто упадёт.
Цены снизятся.
Застройщикам, чтобы заинтересовать реального покупателя "для себя (жизни)", прийдётся строить что-то поинтереснее, чем ячейка в бесконечной бетонной соте (стене) па 1-2к USD в состоянии "после строителей", без инфраструктуры, коммуникаций, транспорта и т.д.
не факт, якщо піпл г. хаває, то чому б його цим г. не годувати?
Пипл хавает, потому что из-за пираний, обвесивших эту сферу (земля, ГАСК, и т.д.) ему ничего не остаётся нормального, а цены на *овно - равны ценам премиум товара, т.к. заложены расходы на содержание различных "органов" и т.п.
*овно - должно и стоить как *овно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11052
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6718 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:13
Вкладчик1234 написав: flyman написав: Вкладчик1234 написав:
Спрос на бетонные гетто упадёт.
Цены снизятся.
Застройщикам, чтобы заинтересовать реального покупателя "для себя (жизни)", прийдётся строить что-то поинтереснее, чем ячейка в бесконечной бетонной соте (стене) па 1-2к USD в состоянии "после строителей", без инфраструктуры, коммуникаций, транспорта и т.д.
не факт, якщо піпл г. хаває, то чому б його цим г. не годувати?
Пипл хавает, потому что из-за пираний, обвесивших эту сферу (земля, ГАСК, и т.д.) ему ничего не остаётся нормального, а цены на *овно - равны ценам премиум товара, т.к. заложены расходы на содержание различных "органов" и т.п.
*овно - должно и стоить как *овно
я не думаю, що для піраній стане гірше,
замість 10 круш, візмуть 2 таряна
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18481
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1045 раз.
- Подякували: 1219 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:18
Космос в нашем детстве был такой же огромной мечтой, как у горееврооптимистов - вступление в ЕС. С тем главным отличием, что наша мечта была реальной. Ее можно было пощупать и достичь. Хочешь стать космонавтом - стань. Хочешь строить звездные корабли или космодромы - строй. Конечно, "космозоо" и космические пираты с Алисой Селезневой были фантастикой, но опять же, фантастикой научной. Технологии отставали от мечты, но в то же самое время эти технологии создавали люди, которых отделяло всего одно-два поколения от полуграмотного села. Ничто не было невозможным, и созданные этими людьми аппараты летали на Луну, Марс, Венеру еще в 60-е годы. Удивительно, но всего одно-два поколения отделяет это время от тех, кто даже не помнит, что их страна первой в мире вышла в космос. О том, что привычное слово "спутник", как-то там связанное с работой их китайского айфона, тоже появилось благодаря труду и таланту наших, ныне совсем пожилых людей. Увы, но теперь слово "Украина" ставить рядом со словом "космос" нелепо и смешно. Смешно для людей цивилизованных, и нелепо для наших "свободных людей" и "ура-европейцев". Они не видят смысла в большой мечте, не понимают ее связи с технологическим развитием. Для них мечта - это уехать в "нормальную страну", где можно вкусно кушать и покупать качественные шмотки подешевле. В то время как поздравляя друг друга с Днем космонавтики те, в чьих кляссерах были коллекции "космических" марок, вспоминают о том, что мы были круче всех на планете Земля. Причем не один раз. И том, что мечта, ставшая былью всего через 16 лет после огромной войны, еще может пригодиться и Украине. Была бы мечта, а технологии подтянутся. С праздником!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2232
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:19
flyman написав:
я не думаю, що для піраній стане гірше,
замість 10 круш, візмуть 2 таряна
Пирании могут и во что-то другое вложить, или просто пропить, прогулять, и т.д. - это уже их проблемы. Никто им ничего не должен. Времена "лёгких тем, как срубить бабла" проходят.
Не уверен, что эта "инициатива" вообще пройдёт. Но если снимет часть спекулятивного спроса их "дурных денег" - это уже хорошо.
Кто срубил "дурных денег" - пусть сам теперь озаботится мыслями, как их теперь не про*рать. Общество не обязано им обеспечивать "лёгкие темы" постоянно, тем более за свой счёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11052
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6718 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:22
так продавай круши и возвращайся на историческую родину заниматься традиционным промыслом предков - шахты копать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14597
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1941 раз.
- Подякували: 4303 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:29
Востаннє редагувалось Serg-ik
в Нед 12 кві, 2020 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10623
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:30
Yuri_T написав:
так продавай круши и возвращайся на историческую родину заниматься традиционным промыслом предков - шахты копать.
Так не могу продать - то карантин, то налоги вводят.
Сижу чешу репу
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2232
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 кві, 2020 18:32
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Уверен что 50% семей не вылазит из потребительских кредитов/лимитов в Привате/Монобанке.
Кто же тогда сможет платить рОкетчикам, если всё так плохо
Серж, ну сколько тех арендаторов?? Даже по Киеву?? Тысяч 500? Ну 1 млн чел. Так это из 5 млн населения всего 10-20%. Лендлордов и того мешньше - 2-5%. Пищевая пирамида..
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2232
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|