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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35343535353635373538>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:32

смотрю, много тут моралистов собралось.
то поскотовец учит, как в Киеве жить.
то донбасня юзовская про спутники рассказывает.

зы. от счастливой сытой жизни в совке и лёгкой возможности кормить молодую семью, мой папа (земля пухом) три года подряд в Тюмень ездил. на курорт, видимо. там здоровье свое и подорвал.
но ему платили.
а поколению до него - не всегда. на лесосеках или в солнечном магадане.
зато космос...
положили, с.уки, в землю 2,5 поколения, чтобы 10-15 лет пожировать.
и сколькими поколениями еще заплатим за это вот "поехали".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Юра, никто не говорит что в совке был рай.
Но сколько отцов сегодня подорвали здоровье на клубнике в Польще, на стройках в Португалии?

Да и очевидно, что чем свободнее становится Украина от совковых пережитков, тем падает уровень индустриализации. Или вы это и имели в виду говоря «15 лет пожировали»?

Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:45

  investorkiev написав:Космос в нашем детстве был такой же огромной мечтой, как у горееврооптимистов - вступление в ЕС. С тем главным отличием, что наша мечта была реальной. Ее можно было пощупать и достичь. Хочешь стать космонавтом - стань. Хочешь строить звездные корабли или космодромы - строй. Конечно, "космозоо" и космические пираты с Алисой Селезневой были фантастикой, но опять же, фантастикой научной. Технологии отставали от мечты, но в то же самое время эти технологии создавали люди, которых отделяло всего одно-два поколения от полуграмотного села. Ничто не было невозможным, и созданные этими людьми аппараты летали на Луну, Марс, Венеру еще в 60-е годы. Удивительно, но всего одно-два поколения отделяет это время от тех, кто даже не помнит, что их страна первой в мире вышла в космос. О том, что привычное слово "спутник", как-то там связанное с работой их китайского айфона, тоже появилось благодаря труду и таланту наших, ныне совсем пожилых людей. Увы, но теперь слово "Украина" ставить рядом со словом "космос" нелепо и смешно. Смешно для людей цивилизованных, и нелепо для наших "свободных людей" и "ура-европейцев". Они не видят смысла в большой мечте, не понимают ее связи с технологическим развитием. Для них мечта - это уехать в "нормальную страну", где можно вкусно кушать и покупать качественные шмотки подешевле. В то время как поздравляя друг друга с Днем космонавтики те, в чьих кляссерах были коллекции "космических" марок, вспоминают о том, что мы были круче всех на планете Земля. Причем не один раз. И том, что мечта, ставшая былью всего через 16 лет после огромной войны, еще может пригодиться и Украине. Была бы мечта, а технологии подтянутся. С праздником!

12 квітня 1961 року вперше в історії людства УКРАЇНЕЦЬ з Житомира Сергій Корольов (родове прізвище Королів), народжений на тогочасній Волині, відправив у космос замість собаки росіянина. Слава українській космонавтиці !!! Слава УКРАЇНІ !!!
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:46

  investorkiev написав:Юра, никто не говорит что в совке был рай.
Но сколько отцов сегодня подорвали здоровье на клубнике в Польще, на стройках в Португалии?

Да и очевидно, что чем свободнее становится Украина от совковых пережитков, тем падает уровень индустриализации. Или вы это и имели в виду говоря «15 лет пожировали»?

Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.

Жесть, просрали страну с очередьми за колбасой, туалетом на улице, и большинства жителей, которые никогда и моря не видели...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:49

  sesk написав:
  artlife написав:Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.

26 день, однако. Вы проснулись?

он из России бот на работе
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:50

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Юра, никто не говорит что в совке был рай.
Но сколько отцов сегодня подорвали здоровье на клубнике в Польще, на стройках в Португалии?

Да и очевидно, что чем свободнее становится Украина от совковых пережитков, тем падает уровень индустриализации. Или вы это и имели в виду говоря «15 лет пожировали»?

Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.

Жесть, просрали страну с очередьми за колбасой, туалетом на улице, и большинства жителей, которые никогда и моря не видели...


Ага, и без айфонов..

Поинтересуйся, как жил в 50-60 годах пересичный португалец. Всего ли ему хватало. Был ли телевизор, холодильник. Легко ли мог купить себе машину. Часто ли путешествовал? При чем спрашивай не только лиссабонцев, а и жителей микрогородков.
Так это Евросоюз, золотой миллиард в чистом виде. А как жили кетайцы? Мексиканцы? Граждане Гондураса, который кстати недавно обогнал Украину по ВВП?
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 12 кві, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:53

  ihorkyiv написав:УКРАЇНЕЦЬ з Житомира Сергій Корольов (родове прізвище Королів), народжений на тогочасній Волині!!

Видите, можно найти позитив везде!!! Игорь, браво, посмеялся! Хотя не знаю как можно не испытывать симпатии к Гагарину с его знаменитой на весь мир улыбкой.

Но то такое.

А как это - Королев из Житомира, тогочасной Волини? Разве тогда не было Житомирской области? Просветите плиз
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:думаю, що через певний час мілкий бізнес переформатується
продажі будуть через інтернет, або в якихось гаражах,
обслуговування аналогічно, на гаражах/квартирах по попердньому запису,
ресторани працюватимуть на розвозку/винос...

а секс услуги станут только виртуальными: прививки от короны нет, през не спасёт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:54

  investorkiev написав:Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.

Тільки факти досягнення українців у космічній галузі:
"... инженер и генерал-лейтенант Александр Засядько в 1817 году первым создал несколько типов боевых ракет. Через несколько лет дальность полетов его ракет составила шесть километров. Целью Засядько был полет на Луну".
"Изобретатель и революционер Николай Кибальчич впервые в мире создал схему реактивного летательного аппарата. Был казнен за покушение на царя Александра II".
"Один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шаргей) в начале 20 века рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне. Эти расчеты были использованы NASA в лунной программе Apollo".
Украинец Сергей Королев считает основателем практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, первый полет и выход мокши из деревни Клушино в космос.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Игорькиев, я ж об этом и говорю. Есть чем гордиться. Уже 30 лет нет совка, где наши Королевы? Кондратюки? Почему они раньше были, а сейчас нету??

ЗЫ: и про Королева и Волынь не ответили, плиз

ЗЫЫ: Антонова еще забыли.
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