investorkiev написав:

Космос в нашем детстве был такой же огромной мечтой, как у горееврооптимистов - вступление в ЕС. С тем главным отличием, что наша мечта была реальной. Ее можно было пощупать и достичь. Хочешь стать космонавтом - стань. Хочешь строить звездные корабли или космодромы - строй. Конечно, "космозоо" и космические пираты с Алисой Селезневой были фантастикой, но опять же, фантастикой научной. Технологии отставали от мечты, но в то же самое время эти технологии создавали люди, которых отделяло всего одно-два поколения от полуграмотного села. Ничто не было невозможным, и созданные этими людьми аппараты летали на Луну, Марс, Венеру еще в 60-е годы. Удивительно, но всего одно-два поколения отделяет это время от тех, кто даже не помнит, что их страна первой в мире вышла в космос. О том, что привычное слово "спутник", как-то там связанное с работой их китайского айфона, тоже появилось благодаря труду и таланту наших, ныне совсем пожилых людей. Увы, но теперь слово "Украина" ставить рядом со словом "космос" нелепо и смешно. Смешно для людей цивилизованных, и нелепо для наших "свободных людей" и "ура-европейцев". Они не видят смысла в большой мечте, не понимают ее связи с технологическим развитием. Для них мечта - это уехать в "нормальную страну", где можно вкусно кушать и покупать качественные шмотки подешевле. В то время как поздравляя друг друга с Днем космонавтики те, в чьих кляссерах были коллекции "космических" марок, вспоминают о том, что мы были круче всех на планете Земля. Причем не один раз. И том, что мечта, ставшая былью всего через 16 лет после огромной войны, еще может пригодиться и Украине. Была бы мечта, а технологии подтянутся. С праздником!