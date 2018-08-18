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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 19:00
investorkiev написав: ihorkyiv написав:
УКРАЇНЕЦЬ з Житомира Сергій Корольов (родове прізвище Королів), народжений на тогочасній Волині!!
А как это - Королев из Житомира, тогочасной Волини? Разве тогда не было Житомирской области? Просветите плиз
Сергі́й Па́влович Корольо́в (родове прізвище Королів[10]; 30 грудня 1906 (12 січня 1907), Житомир, Волинська губернія.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:02
ihorkyiv написав: investorkiev написав: ihorkyiv написав:
УКРАЇНЕЦЬ з Житомира Сергій Корольов (родове прізвище Королів), народжений на тогочасній Волині!!
А как это - Королев из Житомира, тогочасной Волини? Разве тогда не было Житомирской области? Просветите плиз
Сергі́й Па́влович Корольо́в (родове прізвище Королів[10]; 30 грудня 1906 (12 січня 1907), Житомир, Волинська губернія.
Прикол, не знал. Это получается Волынская область/губерния была такой большой, что включала аж Житомир?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:02
Первый написав: trololo написав: Первый написав:
В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.
із якої дати починається відлік перша-друга?
Думаю на наступний день після опублікування.
2 Флай. Я вже написав. Сенсу інвестування в масмаркет не має. 3 по 30 гірше ніж 2 по 45
Т.е. если допустим кто то сейчас продаст квартиру - то налог на продажу - ноль, а на каждую последующую - развелся,женился,дитятю сплавил в однуху, хрущ по швам трещать начал и в поновее переехал - то от Слуги того Нагг"ода включается счётчик? А если долевое участие в квартире, допустим от первоначальной приватизации, счетчик и на внуков пойдет, которым в конце 90х от силы год был?
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 12 кві, 2020 19:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:04
investorkiev написав:
Космос в нашем детстве был такой же огромной мечтой, как у горееврооптимистов - вступление в ЕС. С тем главным отличием, что наша мечта была реальной. Ее можно было пощупать и достичь. Хочешь стать космонавтом - стань. Хочешь строить звездные корабли или космодромы - строй. Конечно, "космозоо" и космические пираты с Алисой Селезневой были фантастикой, но опять же, фантастикой научной. Технологии отставали от мечты, но в то же самое время эти технологии создавали люди, которых отделяло всего одно-два поколения от полуграмотного села. Ничто не было невозможным, и созданные этими людьми аппараты летали на Луну, Марс, Венеру еще в 60-е годы. Удивительно, но всего одно-два поколения отделяет это время от тех, кто даже не помнит, что их страна первой в мире вышла в космос. О том, что привычное слово "спутник", как-то там связанное с работой их китайского айфона, тоже появилось благодаря труду и таланту наших, ныне совсем пожилых людей. Увы, но теперь слово "Украина" ставить рядом со словом "космос" нелепо и смешно. Смешно для людей цивилизованных, и нелепо для наших "свободных людей" и "ура-европейцев". Они не видят смысла в большой мечте, не понимают ее связи с технологическим развитием. Для них мечта - это уехать в "нормальную страну", где можно вкусно кушать и покупать качественные шмотки подешевле. В то время как поздравляя друг друга с Днем космонавтики те, в чьих кляссерах были коллекции "космических" марок, вспоминают о том, что мы были круче всех на планете Земля. Причем не один раз. И том, что мечта, ставшая былью всего через 16 лет после огромной войны, еще может пригодиться и Украине. Была бы мечта, а технологии подтянутся. С праздником!
а туалетную бумагу начали производить и продавать сразу после полёта в космос) при этом в США уже были памперсы... а у нас не было паспортов у колхозников...
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:05
Унуноктий написав: sesk написав: artlife написав:
Похоже, что у народа от карантина начинает ехать крыша. И. ведь, карантин только начался.
26 день, однако. Вы проснулись?
он из России бот на работе
Не знаю, что там в России, не слежу, но 26 дней это только начало. И этого короткого срока уже хватает, чтобы народ двинулся кукушкой, как дописувач выше.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:06
investorkiev написав: Serg-ik написав: investorkiev написав:
Уверен что 50% семей не вылазит из потребительских кредитов/лимитов в Привате/Монобанке.
Кто же тогда сможет платить рОкетчикам, если всё так плохо
Серж, ну сколько тех арендаторов?? Даже по Киеву?? Тысяч 500? Ну 1 млн чел. Так это из 5 млн населения всего 10-20%. Лендлордов и того мешньше - 2-5%. Пищевая пирамида..
уже до конца этого года лендлордов станет много больше за счёт "бабушатников"
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:09
Унуноктий написав: investorkiev написав: Serg-ik написав:
Кто же тогда сможет платить рОкетчикам, если всё так плохо
Серж, ну сколько тех арендаторов?? Даже по Киеву?? Тысяч 500? Ну 1 млн чел. Так это из 5 млн населения всего 10-20%. Лендлордов и того мешньше - 2-5%. Пищевая пирамида..
уже до конца этого года лендлордов станет много больше за счёт "бабушатников"
Будем надеяться что бабки-покорительницы космоса крепки здоровьем и переживут эпидемию. Не дадут обвалиться ценам на аренду.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:11
Вкладчик1234 написав:
Застройщикам, чтобы заинтересовать реального покупателя "для себя (жизни)", прийдётся строить что-то поинтереснее, чем ячейка в бесконечной бетонной соте (стене)
Так и ценник у чего-то "поинтереснее" будет в разы выше. Рынок всё расставляет на свои места. Пересичные голлосуют тощим кошельком за гетто-термитники.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:13
investorkiev написав:
Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.
Украины в космосе не было.
в космосе был СССР.
и ради этого результата было уничтожено огромное количество людей.
Королёв в 38 году был арестован по 58-й статье (почитайте на досуге - "за подрыв государственной промышленности"), в 44-м частично освобождён для работы в закрытых КБ, когда вертухаи москальские поняли, в какую ж.пу влазят и некому работать по ракетной программе.
кровью и потом достался этот космос. как и вся военка. как и помощь дуралеям по всему миру. за счет своего народа и его благополучия.
а какой итог? все равно проиграли американцам по всем статьям. но 10-15 лет пожировали.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 19:14
investorkiev написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
Серж, ну сколько тех арендаторов?? Даже по Киеву?? Тысяч 500? Ну 1 млн чел. Так это из 5 млн населения всего 10-20%. Лендлордов и того мешньше - 2-5%. Пищевая пирамида..
уже до конца этого года лендлордов станет много больше за счёт "бабушатников"
Будем надеяться что бабки-покорительницы космоса крепки здоровьем и переживут эпидемию. Не дадут обвалиться ценам на аренду.
по моим прикидкам в этом году в Украине умрут вместо 600 000 человек 1 800 000
т.е. вместо одной бабки умрёт три... вот и считай
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