Додано: Нед 12 кві, 2020 19:24

investorkiev написав: Юра, никто не говорит что в совке был рай.

Но сколько отцов сегодня подорвали здоровье на клубнике в Польще, на стройках в Португалии?



Да и очевидно, что чем свободнее становится Украина от совковых пережитков, тем падает уровень индустриализации. Или вы это и имели в виду говоря «15 лет пожировали»?



ти розумієш, користі мало, зато понтів багато,

