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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3534353535363537>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:Застройщикам, чтобы заинтересовать реального покупателя "для себя (жизни)", прийдётся строить что-то поинтереснее, чем ячейка в бесконечной бетонной соте (стене)

Так и ценник у чего-то "поинтереснее" будет в разы выше. Рынок всё расставляет на свои места. Пересичные голлосуют тощим кошельком за гетто-термитники.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:18

  барабашов написав:Т.е. если допустим кто то сейчас продаст квартиру - то налог на продажу - ноль, а на каждую последующую - развелся,женился,дитятю сплавил в однуху, хрущ по швам трещать начал и в поновее переехал - то от Слуги того Нагг"ода включается счётчик? А если долевое участие в квартире, допустим от первоначальной приватизации, счетчик и на внуков пойдет, которым в конце 90х от силы год был?


Думаю, после продажи квартиры через какое-то время счет должен обнуляться, года через 3. Этого достаточно, чтобы отсечь спекулей.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:20

  sesk написав:В 1906 году ни о каких украинцах и не слыхали! :mrgreen:

м-да.
не заставил себя долго ждать.
  trololo написав:investorkiev
мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:22

  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.

Украины в космосе не было.
в космосе был СССР.
и ради этого результата было уничтожено огромное количество людей.
Королёв в 38 году был арестован по 58-й статье (почитайте на досуге - "за подрыв государственной промышленности"), в 44-м частично освобождён для работы в закрытых КБ, когда вертухаи москальские поняли, в какую ж.пу влазят и некому работать по ракетной программе.
кровью и потом достался этот космос. как и вся военка. как и помощь дуралеям по всему миру. за счет своего народа и его благополучия.

а какой итог? все равно проиграли американцам по всем статьям. но 10-15 лет пожировали.

Советская Украина, как республика, была в составе СССР. Мои родители работали в НИИ "Квант" и обслуживали спутники.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:22

  Унуноктий написав:по моим прикидкам в этом году в Украине умрут вместо 600 000 человек 1 800 000
т.е. вместо одной бабки умрёт три... вот и считай

ну не все же эти бабки киевлянки. В основном будут из провинции, а там их бабушатники и даром не нужны.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:24

  investorkiev написав:Юра, никто не говорит что в совке был рай.
Но сколько отцов сегодня подорвали здоровье на клубнике в Польще, на стройках в Португалии?

Да и очевидно, что чем свободнее становится Украина от совковых пережитков, тем падает уровень индустриализации. Или вы это и имели в виду говоря «15 лет пожировали»?

Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.

ти розумієш, користі мало, зато понтів багато,
це якби фітнес тренеру орендувати засцяний хрущ та їздити на кредитному спортивному порші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:24

  Yuri_T написав:
  sesk написав:В 1906 году ни о каких украинцах и не слыхали! :mrgreen:

м-да.
не заставил себя долго ждать.
  trololo написав:investorkiev
мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск :mrgreen:

Троль просто обиделся, что я помню, что он селюк. А он уже считал себя городским и культурным человеком. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:24

  Yuri_T написав:а какой итог? все равно проиграли американцам по всем статьям. но 10-15 лет пожировали.

конкретно с запуском человека в космос - выиграли.

Ну и проиграть - не стыдно. Стыдно вообще не участвовать в игре.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:24

  Унуноктий написав: по моим прикидкам в этом году в Украине умрут вместо 600 000 человек 1 800 000 т.е. вместо одной бабки умрёт три... вот и считай

Ты не в группе риска, балабол?
Востаннє редагувалось artlife в Нед 12 кві, 2020 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:26

  Yuri_T написав:
  sesk написав:В 1906 году ни о каких украинцах и не слыхали! :mrgreen:

м-да.
не заставил себя долго ждать.
  trololo написав:investorkiev
мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск :mrgreen:

согласен трибека и сеск две мрази совковые
Унуноктий
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