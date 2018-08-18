investorkiev написав: Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы. Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.

Украины в космосе не было.в космосе был СССР.и ради этого результата было уничтожено огромное количество людей.Королёв в 38 году был арестован по 58-й статье (почитайте на досуге - "за подрыв государственной промышленности"), в 44-м частично освобождён для работы в закрытых КБ, когда вертухаи москальские поняли, в какую ж.пу влазят и некому работать по ракетной программе.кровью и потом достался этот космос. как и вся военка. как и помощь дуралеям по всему миру. за счет своего народа и его благополучия.а какой итог? все равно проиграли американцам по всем статьям. но 10-15 лет пожировали.