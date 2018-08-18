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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3534353535363537

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:54

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Первый написав:
trololo написав:[quote="4935330:Первый"]В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.


із якої дати починається відлік перша-друга?
Думаю на наступний день після опублікування.

2 Флай. Я вже написав. Сенсу інвестування в масмаркет не має. 3 по 30 гірше ніж 2 по 45

Т.е. если допустим кто то сейчас продаст квартиру - то налог на продажу - ноль, а на каждую последующую - развелся,женился,дитятю сплавил в однуху, хрущ по швам трещать начал и в поновее переехал - то от Слуги того Нагг"ода включается счётчик? А если долевое участие в квартире, допустим от первоначальной приватизации, счетчик и на внуков пойдет, которым в конце 90х от силы год был?[/quote]

Наприклад. У сімейної пари 2 квартири. Продають в одному податковому періоді. Перша на нього оформлена, друга на неї- нічого не платиться.
Обидві оформлені навпіл - перша 0%, друга 5%.
Третя і всі інші продажі по джекпоту 18%

Патамуша нізя бути на світі красивим таким:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/659272/

Просто так такие заявы не делаються.
Думаю будет дефицит муки.
У кого большая семья стоит задуматься.
Я бы мешок купил на всякий случай.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:18

  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/659272/

Просто так такие заявы не делаються.
Думаю будет дефицит муки.
У кого большая семья стоит задуматься.
Я бы мешок купил на всякий случай.

и хлебопечку
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:33

  Унуноктий написав:
  Хомякоид написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/12/659272/

Просто так такие заявы не делаються.
Думаю будет дефицит муки.
У кого большая семья стоит задуматься.
Я бы мешок купил на всякий случай.

и хлебопечку

всегда познавательно почитать выдающихся экспертов ветки :mrgreen:

"тихо шифером шурша едет крыша не спеша..."(с) :twisted:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:38

  artlife написав:
  барабашов написав:Т.е. если допустим кто то сейчас продаст квартиру - то налог на продажу - ноль, а на каждую последующую - развелся,женился,дитятю сплавил в однуху, хрущ по швам трещать начал и в поновее переехал - то от Слуги того Нагг"ода включается счётчик? А если долевое участие в квартире, допустим от первоначальной приватизации, счетчик и на внуков пойдет, которым в конце 90х от силы год был?


Думаю, после продажи квартиры через какое-то время счет должен обнуляться, года через 3. Этого достаточно, чтобы отсечь спекулей.

подскажу думающему: налоговый период один год
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:42

  sesk написав:
  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.

Украины в космосе не было.
в космосе был СССР.
и ради этого результата было уничтожено огромное количество людей.
Королёв в 38 году был арестован по 58-й статье (почитайте на досуге - "за подрыв государственной промышленности"), в 44-м частично освобождён для работы в закрытых КБ, когда вертухаи москальские поняли, в какую ж.пу влазят и некому работать по ракетной программе.
кровью и потом достался этот космос. как и вся военка. как и помощь дуралеям по всему миру. за счет своего народа и его благополучия.

а какой итог? все равно проиграли американцам по всем статьям. но 10-15 лет пожировали.

Советская Украина, как республика, была в составе СССР. Мои родители работали в НИИ "Квант" и обслуживали спутники.

а дитё выродок
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 20:44

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:по моим прикидкам в этом году в Украине умрут вместо 600 000 человек 1 800 000
т.е. вместо одной бабки умрёт три... вот и считай

ну не все же эти бабки киевлянки. В основном будут из провинции, а там их бабушатники и даром не нужны.

если считать что киев 10% украины то получается освободится 180 000 бабушатников вместо 60 000
Унуноктий
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