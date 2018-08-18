Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:[quote="4935330:Первый"]В проекті норму в 3 роки прибирають:-) перша в незалежності від терміну володіння - 0%, друга 5%, три і більше стандартна ставка.
із якої дати починається відлік перша-друга?
Думаю на наступний день після опублікування.
2 Флай. Я вже написав. Сенсу інвестування в масмаркет не має. 3 по 30 гірше ніж 2 по 45
Т.е. если допустим кто то сейчас продаст квартиру - то налог на продажу - ноль, а на каждую последующую - развелся,женился,дитятю сплавил в однуху, хрущ по швам трещать начал и в поновее переехал - то от Слуги того Нагг"ода включается счётчик? А если долевое участие в квартире, допустим от первоначальной приватизации, счетчик и на внуков пойдет, которым в конце 90х от силы год был?[/quote]
Наприклад. У сімейної пари 2 квартири. Продають в одному податковому періоді. Перша на нього оформлена, друга на неї- нічого не платиться. Обидві оформлені навпіл - перша 0%, друга 5%. Третя і всі інші продажі по джекпоту 18%
Просто так такие заявы не делаються. Думаю будет дефицит муки. У кого большая семья стоит задуматься. Я бы мешок купил на всякий случай.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
барабашов написав:Т.е. если допустим кто то сейчас продаст квартиру - то налог на продажу - ноль, а на каждую последующую - развелся,женился,дитятю сплавил в однуху, хрущ по швам трещать начал и в поновее переехал - то от Слуги того Нагг"ода включается счётчик? А если долевое участие в квартире, допустим от первоначальной приватизации, счетчик и на внуков пойдет, которым в конце 90х от силы год был?
Думаю, после продажи квартиры через какое-то время счет должен обнуляться, года через 3. Этого достаточно, чтобы отсечь спекулей.
подскажу думающему: налоговый период один год
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investorkiev написав:Украина в космосе - оксюморн. А раньше была реальность. Увы.
Украины в космосе не было. в космосе был СССР. и ради этого результата было уничтожено огромное количество людей. Королёв в 38 году был арестован по 58-й статье (почитайте на досуге - "за подрыв государственной промышленности"), в 44-м частично освобождён для работы в закрытых КБ, когда вертухаи москальские поняли, в какую ж.пу влазят и некому работать по ракетной программе. кровью и потом достался этот космос. как и вся военка. как и помощь дуралеям по всему миру. за счет своего народа и его благополучия.
а какой итог? все равно проиграли американцам по всем статьям. но 10-15 лет пожировали.
Советская Украина, как республика, была в составе СССР. Мои родители работали в НИИ "Квант" и обслуживали спутники.