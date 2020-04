Додано: Нед 12 кві, 2020 21:05

Охрі каже, що в новому варіанті бюджета 1,5 ярда грн. на пільгову іпотеку для переміщених осіб.

Трибека, не спи, заправляй рокету.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/