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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3535353635373538

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:23

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:по моим прикидкам в этом году в Украине умрут вместо 600 000 человек 1 800 000
т.е. вместо одной бабки умрёт три... вот и считай

ну не все же эти бабки киевлянки. В основном будут из провинции, а там их бабушатники и даром не нужны.

если считать что киев 10% украины то получается освободится 180 000 бабушатников вместо 60 000

в Киеве порядка 10000 многоквартирных домов
по информации эксперта освободится по 18 квартир в КАЖДОМ доме в Киеве :mrgreen:

оранжевый хит, реально завязывай с оковытой :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:38

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:ну не все же эти бабки киевлянки. В основном будут из провинции, а там их бабушатники и даром не нужны.

если считать что киев 10% украины то получается освободится 180 000 бабушатников вместо 60 000


Уну, у тебя тоже шифер поехал. Кто ж в Киеве держит 180000 бабушатников под бабушек??
В Киеве всего около 1.1 млн квартир, хочешь сказать что 20% из них освободится в этом году?

нет конечно, в части из них бабушки живут с детьми и внуками
я не знаю как посчитать статистику правильно.... можно попробовать посчитать на сколько увеличится метров квадратных на одного жителя киева, в квартирах посчитать нереально
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:40

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:ну не все же эти бабки киевлянки. В основном будут из провинции, а там их бабушатники и даром не нужны.

если считать что киев 10% украины то получается освободится 180 000 бабушатников вместо 60 000

в Киеве порядка 10000 многоквартирных домов
по информации эксперта освободится по 18 квартир в КАЖДОМ доме в Киеве :mrgreen:

оранжевый хит, реально завязывай с оковытой :mrgreen:

примерно 1 300 000 домохозяйств, квартиры и дома насколько я помню
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати вышла стата по введенным в эксплуатацию 88% от 2018 года http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:01

  Унуноктий написав:кстати вышла стата по введенным в эксплуатацию 88% от 2018 года http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1


1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!

Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:07

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:кстати вышла стата по введенным в эксплуатацию 88% от 2018 года http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1


1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!

Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?

дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:12

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:кстати вышла стата по введенным в эксплуатацию 88% от 2018 года http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1


1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!

Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?

дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?


По памяти: в 2007 около 1.4 млн, в 2017 - почти 1.8 млн.

Новость супер, порадовал ты меня
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:15

  Унуноктий написав:
  Yuri_T написав:
  sesk написав:В 1906 году ни о каких украинцах и не слыхали! :mrgreen:

м-да.
не заставил себя долго ждать.
  trololo написав:investorkiev
мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск :mrgreen:

согласен трибека и сеск две мрази совковые

ну че продало кому-то оранжевый хит сезона? или ты того и злое что безработное?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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      #<1 ... 3535353635373538
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