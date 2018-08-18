Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 21:23
Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
по моим прикидкам в этом году в Украине умрут вместо 600 000 человек 1 800 000
т.е. вместо одной бабки умрёт три... вот и считай
ну не все же эти бабки киевлянки. В основном будут из провинции, а там их бабушатники и даром не нужны.
если считать что киев 10% украины то получается
освободится 180 000 бабушатников
вместо 60 000
в Киеве порядка 10000 многоквартирных домов
по информации эксперта освободится по 18 квартир в КАЖДОМ доме в Киеве
оранжевый хит, реально завязывай с оковытой
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Прохожий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:38
investorkiev написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
ну не все же эти бабки киевлянки. В основном будут из провинции, а там их бабушатники и даром не нужны.
если считать что киев 10% украины то получается освободится 180 000 бабушатников вместо 60 000
Уну, у тебя тоже шифер поехал. Кто ж в Киеве держит 180000 бабушатников под бабушек??
В Киеве всего около 1.1 млн квартир, хочешь сказать что 20% из них освободится в этом году?
нет конечно, в части из них бабушки живут с детьми и внуками
я не знаю как посчитать статистику правильно.... можно попробовать посчитать на сколько увеличится метров квадратных на одного жителя киева, в квартирах посчитать нереально
Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:40
Прохожий написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
ну не все же эти бабки киевлянки. В основном будут из провинции, а там их бабушатники и даром не нужны.
если считать что киев 10% украины то получается
освободится 180 000 бабушатников
вместо 60 000
в Киеве порядка 10000 многоквартирных домов
по информации эксперта освободится по 18 квартир в КАЖДОМ доме в Киеве
оранжевый хит, реально завязывай с оковытой
примерно 1 300 000 домохозяйств, квартиры и дома насколько я помню
Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 21:43
кстати вышла стата по введенным в эксплуатацию 88% от 2018 года
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1
Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:01
1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!
Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?
investorkiev
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:07
investorkiev написав:
1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!
Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?
дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?
Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:12
Унуноктий написав: investorkiev написав:
1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!
Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?
дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?
По памяти: в 2007 около 1.4 млн, в 2017 - почти 1.8 млн.
Новость супер, порадовал ты меня
investorkiev
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:15
Унуноктий написав: Yuri_T написав: sesk написав:
В 1906 году ни о каких украинцах и не слыхали!
м-да.
не заставил себя долго ждать.
trololo написав: investorkiev
мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск
согласен трибека и сеск две мрази совковые
ну че продало кому-то оранжевый хит сезона? или ты того и злое что безработное?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua
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