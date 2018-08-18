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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35353536353735383539>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:07

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:кстати вышла стата по введенным в эксплуатацию 88% от 2018 года http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1


1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!

Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?

дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:12

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:кстати вышла стата по введенным в эксплуатацию 88% от 2018 года http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2656&lang=1


1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!

Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?

дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?


По памяти: в 2007 около 1.4 млн, в 2017 - почти 1.8 млн.

Новость супер, порадовал ты меня
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:15

  Унуноктий написав:
  Yuri_T написав:
  sesk написав:В 1906 году ни о каких украинцах и не слыхали! :mrgreen:

м-да.
не заставил себя долго ждать.
  trololo написав:investorkiev
мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск :mrgreen:

согласен трибека и сеск две мрази совковые

ну че продало кому-то оранжевый хит сезона? или ты того и злое что безработное?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:27

      jj1981ua написав:
      Унуноктий написав:
      trololo написав:investorkiev
    мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск :mrgreen:

    согласен трибека и сеск две мрази совковые

    ну че продало кому-то оранжевый хит сезона? или ты того и злое что безработное?[/quote]
    ну чего злой, нори всё сижу в котедже за киевом, два этажа, баня бассейн.... всё хорошо... думаю или БМВ по сладкой цене купить или ещё квартирку....
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:30

      investorkiev написав:
      Унуноктий написав:
      investorkiev написав:
    1.1 млн метров!!!
    Это антирекорд!!!!
    В 2020 будет еще меньше!!!!

    Де-фи-цит!
    Знаешь сколько вводилось в 2017 году?

    дефицита после вируса не предидится)
    сколько в 2017 и сколько в 2007?


    По памяти: в 2007 около 1.4 млн, в 2017 - почти 1.8 млн.

    Новость супер, порадовал ты меня

    чем порадовал то? ты мыслишь линейно.... не ровняй 2007 год с баблом и населением на 5000 000 больше и 2020 год.... ну и 2017 год беженцы все инвестировали
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:38

    investorkiev ты ещё не понял как сейчас всё откорректирует вирус, даже когда снимут карантин и откроются спортзалы и кафешки, откроются не все потому что вирус никуда не денется это ещё на полтора года... а значит часть "креативного класса" пойдёт "волам хвосты крутить"
    вот эти вот все масажистки, коучеры, фитнес тренеры персональные
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:45

      Унуноктий написав:investorkiev ты ещё не понял как сейчас всё откорректирует вирус, даже когда снимут карантин и откроются спортзалы и кафешки, откроются не все потому что вирус никуда не денется это ещё на полтора года... а значит часть "креативного класса" пойдёт "волам хвосты крутить"
    вот эти вот все масажистки, коучеры, фитнес тренеры персональные

    Я думаю, вирус - это прикрытие и о нем все забудут уже через месяц и на смену придут другие не менее страшные события от обесценивания доллара до возможной войны.
    hxbbgaf
     
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:56

      hxbbgaf написав:
      Унуноктий написав:investorkiev ты ещё не понял как сейчас всё откорректирует вирус, даже когда снимут карантин и откроются спортзалы и кафешки, откроются не все потому что вирус никуда не денется это ещё на полтора года... а значит часть "креативного класса" пойдёт "волам хвосты крутить"
    вот эти вот все масажистки, коучеры, фитнес тренеры персональные

    Я думаю, вирус - это прикрытие и о нем все забудут уже через месяц и на смену придут другие не менее страшные события от обесценивания доллара до возможной войны.

    1) 12 мая вирус не исчезнет а только стабилизируется на контролируемом уровне (мы пойдём на работу);
    2) как окажется работы у многих уже не будет;
    3) работы у многх не будет во всём мире потому что ситуация карантина переформатируем много бизнесов, особенно в развитых странах;
    4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:00

    Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.
    Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне.
    hxbbgaf
     
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    Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:12

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Унуноктий написав:4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;

    Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день.
    В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода.
    Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020.
    Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.
    Vlad442
     
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