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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 22:07
investorkiev написав:
1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!
Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?
дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:12
Унуноктий написав: investorkiev написав:
1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!
Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?
дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?
По памяти: в 2007 около 1.4 млн, в 2017 - почти 1.8 млн.
Новость супер, порадовал ты меня
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investorkiev
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:15
Унуноктий написав: Yuri_T написав: sesk написав:
В 1906 году ни о каких украинцах и не слыхали!
м-да.
не заставил себя долго ждать.
trololo написав:investorkiev
мразотнее тебя персонажей тут не бывает. ну может сеск
согласен трибека и сеск две мрази совковые
ну че продало кому-то оранжевый хит сезона? или ты того и злое что безработное?
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:27
jj1981ua написав:
согласен трибека и сеск две мрази совковые
ну че продало кому-то оранжевый хит сезона? или ты того и злое что безработное?[/quote]
ну чего злой, нори всё сижу в котедже за киевом, два этажа, баня бассейн.... всё хорошо... думаю или БМВ по сладкой цене купить или ещё квартирку....
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:30
investorkiev написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
1.1 млн метров!!!
Это антирекорд!!!!
В 2020 будет еще меньше!!!!
Де-фи-цит!
Знаешь сколько вводилось в 2017 году?
дефицита после вируса не предидится)
сколько в 2017 и сколько в 2007?
По памяти: в 2007 около 1.4 млн, в 2017 - почти 1.8 млн.
Новость супер, порадовал ты меня
чем порадовал то? ты мыслишь линейно.... не ровняй 2007 год с баблом и населением на 5000 000 больше и 2020 год.... ну и 2017 год беженцы все инвестировали
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:38
investorkiev ты ещё не понял как сейчас всё откорректирует вирус, даже когда снимут карантин и откроются спортзалы и кафешки, откроются не все потому что вирус никуда не денется это ещё на полтора года... а значит часть "креативного класса" пойдёт "волам хвосты крутить"
вот эти вот все масажистки, коучеры, фитнес тренеры персональные
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:45
Унуноктий написав:investorkiev
ты ещё не понял как сейчас всё откорректирует вирус, даже когда снимут карантин и откроются спортзалы и кафешки, откроются не все потому что вирус никуда не денется это ещё на полтора года... а значит часть "креативного класса" пойдёт "волам хвосты крутить"
вот эти вот все масажистки, коучеры, фитнес тренеры персональные
Я думаю, вирус - это прикрытие и о нем все забудут уже через месяц и на смену придут другие не менее страшные события от обесценивания доллара до возможной войны.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 12 кві, 2020 22:56
hxbbgaf написав: Унуноктий написав:investorkiev
ты ещё не понял как сейчас всё откорректирует вирус, даже когда снимут карантин и откроются спортзалы и кафешки, откроются не все потому что вирус никуда не денется это ещё на полтора года... а значит часть "креативного класса" пойдёт "волам хвосты крутить"
вот эти вот все масажистки, коучеры, фитнес тренеры персональные
Я думаю, вирус - это прикрытие и о нем все забудут уже через месяц и на смену придут другие не менее страшные события от обесценивания доллара до возможной войны.
1) 12 мая вирус не исчезнет а только стабилизируется на контролируемом уровне (мы пойдём на работу);
2) как окажется работы у многих уже не будет;
3) работы у многх не будет во всём мире потому что ситуация карантина переформатируем много бизнесов, особенно в развитых странах;
4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:00
Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.
Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:12
Унуноктий написав:
4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;
Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день.
В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода.
Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020.
Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.
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Vlad442
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