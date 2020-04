Додано: Нед 12 кві, 2020 23:19

hxbbgaf написав: Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.

Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне. Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне.

ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь

