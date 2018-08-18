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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 кві, 2020 23:19
hxbbgaf написав:
Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.
Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне.
по плохому сценарию в украине за 2 года умрёт 1 000 000 человек, как вы считаете это повлияет на экономику?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:19
hxbbgaf написав:
Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.
Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне.
ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:22
Унуноктий написав: hxbbgaf написав:
Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.
Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне.
по плохому сценарию в украине за 2 года умрёт 1 000 000 человек, как вы считаете это повлияет на экономику?
помруть самі слабкі і бідні,
так що вплив не гірше за відтік гастріків.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:22
Унуноктий написав: hxbbgaf написав:
Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.
Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне.
по плохому сценарию в украине за 2 года умрёт 1 000 000 человек, как вы считаете это повлияет на экономику?
Это бред. Разве что от войны, если путлер нападет.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:23
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;
Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день.
В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода.
Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020.
Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.
но для владельцев "ядерного чемоданчика" победа над микроскопической дикой страной может оказаться "пирровой победой"
вы нажмёте на кнопку уничтожить 10 000 000 человек если у вас в стране погибнет 1 000 000 человек и вы не будете победителем на "белом коне" потому что между вашими странами 10 000 километров, а окажитесь убийцей 1 000 000 собственного населения?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:24
flyman написав:
ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь
Уже (то, что заявляет бацька, можно не слушать, то езда по ушам). Разве что белорусы взбунтуются, но пока это выглядит фантастикой. Да и там нет выхода к морю, нет такого количества ресурсов как у нас, нет Киева, который путлеру как кость в горле, так как жил и успешно развивался тогда, когда никакой московии еще и в помине не было, и они, фактически, украли у нас всю историю и продолжают это делать (чего стоят только недавние путлеровские половцы и печенеги).
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 12 кві, 2020 23:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:27
hxbbgaf написав: Унуноктий написав: hxbbgaf написав:
Этот вирус - рукотворный фейк, еще и в разы раздутый по последствиям с помощью СМИ.
Работы не будет не из-за вируса, вирус способен перестроить экономические модели только на время жесткого карантина, а из-за заигравшихся дядей и грядущего из-за этого (бесконтрольного печатания денег и раздувания пузырей), ИМХО, обесценивания денег, финансового краха по всему миру и возможной большой войны! И что самое печальное, мы первые на пути избранного на роль нового гитлера путлера в этой войне.
по плохому сценарию в украине за 2 года умрёт 1 000 000 человек, как вы считаете это повлияет на экономику?
Это бред. Разве что от войны, если путлер нападет.
в США 20 000 умерших за три недели, а будет 100 000 до конца апреля
считайте
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:30
hxbbgaf написав: flyman написав:
ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь
Уже (то, что заявляет бацька, можно не слушать, то езда по ушам). Разве что белорусы взбунтуются, но пока это выглядит фантастикой.
в беларуси населения 9 000 000 человек, а заболевших уже как у нас
лукашенко осталось 3-4 месяца
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:33
Унуноктий написав:
в США 20 000 умерших за три недели, а будет 100 000 до конца апреля
считайте
Вряд ли 100, 40, может, похоже, пик пройден. И что считать. Мы в 9 раз меньше США по населению, а не в 9 раз больше. Вы опять что-то перепутали.
И опять же, это рукотворный вирус, он наиболее активно применяется там, где у больших дядь есть интерес к его применению. Например, оправдать обесценивание бакса или дефолт США. Конечно, могут и у наших ворюг появиться похожие интересы, но это не хозяева мира и все, что они могут сделать для более быстрого распостранения вируса, это навезти сюда побольше людей с наиболее зараженных стран.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Нед 12 кві, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 23:35
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;
Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день.
В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода.
Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020.
Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.
Тут не могут определиться, что делать с очередным "крысиным гриппом", а Вы собрались "решить вопрос" с "биологическим оружием" с помощью масок, которые в нужный момент отправятся в тёплые края, или будут стоить как золото или биткоин
В Азии эти "протоколы" с хождением в масках давно есть, как и регулярные вспышки "пневмоний" и "гриппов". Помогло это им от короны?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Нед 12 кві, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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