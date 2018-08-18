Vlad442 написав:

Унуноктий написав: 4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие; 4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;

Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день.В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода.Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020.Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.