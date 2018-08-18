Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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про портфель: viewtopic.php?p=4935627#p4935627 1) купить литий, который, используют для электромобилей 2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото. 3) акции который упали в 10 раз. 4) sp-500 - сейчас дорого 5) биток, крипта.
Банду геть?
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Унуноктий написав:4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;
Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день. В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода. Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020. Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.
Тут не могут определиться, что делать с очередным "крысиным гриппом", а Вы собрались "решить вопрос" с "биологическим оружием" с помощью масок, которые в нужный момент отправятся в тёплые края, или будут стоить как золото или биткоин
В Азии эти "протоколы" с хождением в масках давно есть, как и регулярные вспышки "пневмоний" и "гриппов". Помогло это им от короны?
да, в случае биологической войны выберут цели как самые большие города так и города спутники, что бы массовый очаг создать и парализовать медицину одномоментно когда из мегаполисов начнут убегать разнесут по всей стране
Востаннє редагувалось Унуноктий в Нед 12 кві, 2020 23:47, всього редагувалось 1 раз.