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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3537353835393540>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:39

  hxbbgaf написав:
  Унуноктий написав:в США 20 000 умерших за три недели, а будет 100 000 до конца апреля
считайте

Вряд ли 100, 40, может, похоже, пик пройден. И что считать. Мы в 9 раз меньше США по населению, а не в 9 раз больше. Вы опять что-то перепутали.

даже если предположить что в США пик пройден вчера, всё равно 100 000 умерших будет до конца этого месяца
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:40

про портфель:
viewtopic.php?p=4935627#p4935627
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:40

  Унуноктий написав:а заболевших уже как у нас

да ладно.
при 700 тестах на миллион населения - "как у нас" суть профанация.
у сябров тестирут в 10 раз больше.

зы. вот один из примеров нашего подхода.
http://mykyivregion.com.ua/2020/04/12/c ... estuvanni/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:42

  Вкладчик1234 написав:
  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:4) войн не будет потому что вирус показал всем насколько они смертные, премьер министрам, миллиардерам. У самой маленькой страны может оказаться биологическое оружие;

Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день.
В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода.
Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020.
Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.

Тут не могут определиться, что делать с очередным "крысиным гриппом", а Вы собрались "решить вопрос" с "биологическим оружием" с помощью масок, которые в нужный момент отправятся в тёплые края, или будут стоить как золото или биткоин

В Азии эти "протоколы" с хождением в масках давно есть, как и регулярные вспышки "пневмоний" и "гриппов". Помогло это им от короны?

да, в случае биологической войны выберут цели как самые большие города так и города спутники, что бы массовый очаг создать и парализовать медицину одномоментно
когда из мегаполисов начнут убегать разнесут по всей стране
Востаннє редагувалось Унуноктий в Нед 12 кві, 2020 23:47, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:46

  Yuri_T написав:
  Унуноктий написав:а заболевших уже как у нас

да ладно.
при 700 тестах на миллион населения - "как у нас" суть профанация.
у сябров тестирут в 10 раз больше.

зы. вот один из примеров нашего подхода.
http://mykyivregion.com.ua/2020/04/12/c ... estuvanni/

ссылку дай на количество тестов в РБ
в лбом тоталитарном государстве проблема сначала замалчивается и только потом её героически побеждают....
вот график из РБ https://index.minfin.com.ua/reference/c ... y/belarus/
кстати кейс из РБ идеален для наблюдения....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:51

  proftpd66 написав:про портфель:
viewtopic.php?p=4935627#p4935627
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?

забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:52

  Унуноктий написав:
  Yuri_T написав:да ладно.
при 700 тестах на миллион населения - "как у нас" суть профанация.
у сябров тестирут в 10 раз больше.

зы. вот один из примеров нашего подхода.
http://mykyivregion.com.ua/2020/04/12/c ... estuvanni/

ссылку дай на количество тестов в РБ
в лбом тоталитарном государстве проблема сначала замалчивается и только потом её героически побеждают....
вот график из РБ https://index.minfin.com.ua/reference/c ... y/belarus/
кстати кейс из РБ идеален для наблюдения....

вот здесь посмотри. последний столбец.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:59

  Yuri_T написав:
  Унуноктий написав:
  Yuri_T написав:да ладно.
при 700 тестах на миллион населения - "как у нас" суть профанация.
у сябров тестирут в 10 раз больше.

зы. вот один из примеров нашего подхода.
http://mykyivregion.com.ua/2020/04/12/c ... estuvanni/

ссылку дай на количество тестов в РБ
в лбом тоталитарном государстве проблема сначала замалчивается и только потом её героически побеждают....
вот график из РБ https://index.minfin.com.ua/reference/c ... y/belarus/
кстати кейс из РБ идеален для наблюдения....

вот здесь посмотри. последний столбец.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

ок согласен, тестируют больше, значит есть шанс что быстрее локализуют
у тоталитарного государства есть свои плюсы
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати после карантина стоимость домов в пригороде возрастёт)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:03

  Yuri_T написав:
  Унуноктий написав:
  Yuri_T написав:да ладно.
при 700 тестах на миллион населения - "как у нас" суть профанация.
у сябров тестирут в 10 раз больше.

зы. вот один из примеров нашего подхода.
http://mykyivregion.com.ua/2020/04/12/c ... estuvanni/

ссылку дай на количество тестов в РБ
в лбом тоталитарном государстве проблема сначала замалчивается и только потом её героически побеждают....
вот график из РБ https://index.minfin.com.ua/reference/c ... y/belarus/
кстати кейс из РБ идеален для наблюдения....

вот здесь посмотри. последний столбец.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


не забываем, что это количество тестов, а количество протестированных - 12 тысяч, а не 30000
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