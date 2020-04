Додано: Пон 13 кві, 2020 00:03

Yuri_T написав: Унуноктий написав: Yuri_T написав: да ладно.

при 700 тестах на миллион населения - "как у нас" суть профанация.

у сябров тестирут в 10 раз больше.



зы. вот один из примеров нашего подхода.

ссылку дай на количество тестов в РБ

в лбом тоталитарном государстве проблема сначала замалчивается и только потом её героически побеждают....

вот график из РБ https://index.minfin.com.ua/reference/c ... y/belarus/

вот здесь посмотри. последний столбец.

