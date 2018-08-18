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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3537353835393540

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:04

  Унуноктий написав:...тестируют больше, значит есть шанс что быстрее локализуют
у тоталитарного государства есть свои плюсы

х.з. что они там локализуют. такие же самодуры, как этот бульбаш, людей на первомайский парад выгоняли в 86-м.

зы. вон как ребятки вышагивают в Минске, к параду готовятся...

Зображення
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:08

  Yuri_T написав:
  Унуноктий написав:...тестируют больше, значит есть шанс что быстрее локализуют
у тоталитарного государства есть свои плюсы

х.з. что они там локализуют. такие же самодуры, как этот бульбаш, людей на первомайский парад выгоняли в 86-м.

зы. вон как ребятки вышагивают в Минске, к параду готовятся...

Зображення

в этом году не будет парада не в минске не в москве
сильный удар по репутации диктаторов
в россии к 9 мая 100 000 будет заболевших
и 1000 смертей в день
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:15

  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:про портфель:
viewtopic.php?p=4935627#p4935627
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?

забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?



Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!

таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще очень интересно наблюдать, когда весь мир уже выходит из вируса и становится сильным, три страны только входят в него США, Россия, Великобритания. Мир не будет таким как прежде.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:28

  proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:про портфель:
viewtopic.php?p=4935627#p4935627
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?

забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?


у тебя горизон инвестирвания не такой как у Бафета :mrgreen:
Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!

таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:29

  proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:про портфель:
viewtopic.php?p=4935627#p4935627
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?

забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?



Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!

таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.

ОПЕК+ до 2022 года)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:51

  Унуноктий написав:Вообще очень интересно наблюдать, когда весь мир уже выходит из вируса и становится сильным, три страны только входят в него США, Россия, Великобритания. Мир не будет таким как прежде.


Уну, ты грипп с зомби-апокалипсисом случайно не перепутал?
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом
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