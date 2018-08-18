Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:про портфель: viewtopic.php?p=4935627#p4935627 1) купить литий, который, используют для электромобилей 2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото. 3) акции который упали в 10 раз. 4) sp-500 - сейчас дорого 5) биток, крипта.
Банду геть?
забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине нахрена мне электрокар?
Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!
таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
proftpd66 написав:про портфель: viewtopic.php?p=4935627#p4935627 1) купить литий, который, используют для электромобилей 2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото. 3) акции который упали в 10 раз. 4) sp-500 - сейчас дорого 5) биток, крипта.
Банду геть?
забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине нахрена мне электрокар?
у тебя горизон инвестирвания не такой как у Бафета Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!
таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
proftpd66 написав:про портфель: viewtopic.php?p=4935627#p4935627 1) купить литий, который, используют для электромобилей 2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото. 3) акции который упали в 10 раз. 4) sp-500 - сейчас дорого 5) биток, крипта.
Банду геть?
забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине нахрена мне электрокар?
Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!
таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Унуноктий написав:Вообще очень интересно наблюдать, когда весь мир уже выходит из вируса и становится сильным, три страны только входят в него США, Россия, Великобритания. Мир не будет таким как прежде.
Уну, ты грипп с зомби-апокалипсисом случайно не перепутал?
Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом