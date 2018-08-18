Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:про портфель: viewtopic.php?p=4935627#p4935627 1) купить литий, который, используют для электромобилей 2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото. 3) акции который упали в 10 раз. 4) sp-500 - сейчас дорого 5) биток, крипта.
Банду геть?
забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине нахрена мне электрокар?
Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!
таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
proftpd66 написав:про портфель: viewtopic.php?p=4935627#p4935627 1) купить литий, который, используют для электромобилей 2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото. 3) акции который упали в 10 раз. 4) sp-500 - сейчас дорого 5) биток, крипта.
Банду геть?
забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине нахрена мне электрокар?
у тебя горизон инвестирвания не такой как у Бафета Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!
таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
proftpd66 написав:про портфель: viewtopic.php?p=4935627#p4935627 1) купить литий, который, используют для электромобилей 2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото. 3) акции который упали в 10 раз. 4) sp-500 - сейчас дорого 5) биток, крипта.
Банду геть?
забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине нахрена мне электрокар?
Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!
таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Унуноктий написав:Вообще очень интересно наблюдать, когда весь мир уже выходит из вируса и становится сильным, три страны только входят в него США, Россия, Великобритания. Мир не будет таким как прежде.
Уну, ты грипп с зомби-апокалипсисом случайно не перепутал?
Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом
Shares of Albemarle (NYSE:ALB) plunged 31% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Global lithium markets were already suffering from a mismatch in supply and demand, which forced them into the first major downturn since lithium became an essential global commodity a few years ago. The coronavirus pandemic will surely exacerbate the imbalance by curtailing short-term demand for electric vehicles (EVs), which are by far the largest source of demand.
That's not the only point of exposure for Albemarle. The business owns dominant market positions in both refining catalysts (for petrochemicals and fuels) and bromine chemicals (for various industrial applications). With demand for transportation fuels down by at least half -- and as much as 80% in some parts of the globe -- investors should expect a rough year ahead for the company. That likely explains why the dividend stock hasn't seen much relief despite the stock market's broader recovery in recent weeks.
Унуноктий написав:забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине нахрена мне электрокар?
Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!
таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Америка готовится к ускоренному переходу на беспилотные электротраки. Дизель капут! Некоторые компании западного побережья на короткие дистанции их уже запускают и очень довольны. Водилы в шоке. Они скоро потеряют работу. Зарядка авто, эквилентная баку бензина, обходится в $5. Пусть бензин сначала упадет до 5-10 центов за литр и потом мы подумаем вернуться ли нам на него. Вот в какую индустрию вкладываются Баффет и прочие акулы.