RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3538353935403541>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:04

  Унуноктий написав:...тестируют больше, значит есть шанс что быстрее локализуют
у тоталитарного государства есть свои плюсы

х.з. что они там локализуют. такие же самодуры, как этот бульбаш, людей на первомайский парад выгоняли в 86-м.

зы. вон как ребятки вышагивают в Минске, к параду готовятся...

Зображення
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14600
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 4303 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:08

  Yuri_T написав:
  Унуноктий написав:...тестируют больше, значит есть шанс что быстрее локализуют
у тоталитарного государства есть свои плюсы

х.з. что они там локализуют. такие же самодуры, как этот бульбаш, людей на первомайский парад выгоняли в 86-м.

зы. вон как ребятки вышагивают в Минске, к параду готовятся...

Зображення

в этом году не будет парада не в минске не в москве
сильный удар по репутации диктаторов
в россии к 9 мая 100 000 будет заболевших
и 1000 смертей в день
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21152
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:15

  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:про портфель:
viewtopic.php?p=4935627#p4935627
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?

забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?



Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!

таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 22.12.16
Подякував: 176 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще очень интересно наблюдать, когда весь мир уже выходит из вируса и становится сильным, три страны только входят в него США, Россия, Великобритания. Мир не будет таким как прежде.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21152
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:28

  proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:про портфель:
viewtopic.php?p=4935627#p4935627
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?

забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?


у тебя горизон инвестирвания не такой как у Бафета :mrgreen:
Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!

таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21152
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:29

  proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:
  proftpd66 написав:про портфель:
viewtopic.php?p=4935627#p4935627
1) купить литий, который, используют для электромобилей
2) платина, очень тяжело ее добывать. Очень спорный метал. Но добывать в 3-4 раза сложнее чем золото.
3) акции который упали в 10 раз.
4) sp-500 - сейчас дорого
5) биток, крипта.

Банду геть?

забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?



Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!

таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.

ОПЕК+ до 2022 года)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21152
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:51

  Унуноктий написав:Вообще очень интересно наблюдать, когда весь мир уже выходит из вируса и становится сильным, три страны только входят в него США, Россия, Великобритания. Мир не будет таким как прежде.


Уну, ты грипп с зомби-апокалипсисом случайно не перепутал?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 06.03.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 00:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом
Елена8
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:22

  proftpd66 написав: купить литий, который, используют для электромобилей


Не все золото, что блестит как литий.
Литий сначала взлетел как главный компонент б*** аккумуляторов электромобилей, но потом оказалось, что пути аккумуляторов неисповедимы и есть другие более дешевые технологии производства более мощных батарей.
И сравни акции главной литиевой компании Albemarle:
https://www.msn.com/en-us/money/stockde ... orm=PRWLQL
и золотой Newmont :
https://www.msn.com/en-us/money/stockde ... orm=PRFIEQ

8) 8) 8)

Shares of Albemarle (NYSE:ALB) plunged 31% last month, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Global lithium markets were already suffering from a mismatch in supply and demand, which forced them into the first major downturn since lithium became an essential global commodity a few years ago. The coronavirus pandemic will surely exacerbate the imbalance by curtailing short-term demand for electric vehicles (EVs), which are by far the largest source of demand.

That's not the only point of exposure for Albemarle. The business owns dominant market positions in both refining catalysts (for petrochemicals and fuels) and bromine chemicals (for various industrial applications). With demand for transportation fuels down by at least half -- and as much as 80% in some parts of the globe -- investors should expect a rough year ahead for the company. That likely explains why the dividend stock hasn't seen much relief despite the stock market's broader recovery in recent weeks.

https://www.fool.com/investing/2020/04/ ... march.aspx

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8065
З нами з: 14.11.11
Подякував: 344 раз.
Подякували: 3958 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:38

  proftpd66 написав:
  Унуноктий написав:забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?



Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!

таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.


Америка готовится к ускоренному переходу на беспилотные электротраки. Дизель капут! :shock: Некоторые компании западного побережья на короткие дистанции их уже запускают и очень довольны. Водилы в шоке. Они скоро потеряют работу. Зарядка авто, эквилентная баку бензина, обходится в $5. Пусть бензин сначала упадет до 5-10 центов за литр и потом мы подумаем вернуться ли нам на него.
Вот в какую индустрию вкладываются Баффет и прочие акулы.
8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8065
З нами з: 14.11.11
Подякував: 344 раз.
Подякували: 3958 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3538353935403541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1822, 1823, 1824
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18235 2953872
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 кві, 2020 16:11
uaprofi
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 6857
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11958
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24940)
13.04.2020 02:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.