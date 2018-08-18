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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3538353935403541

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:52

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь

Уже (то, что заявляет бацька, можно не слушать, то езда по ушам). Разве что белорусы взбунтуются, но пока это выглядит фантастикой. Да и там нет выхода к морю, нет такого количества ресурсов как у нас, нет Киева, который путлеру как кость в горле, так как жил и успешно развивался тогда, когда никакой московии еще и в помине не было, и они, фактически, украли у нас всю историю и продолжают это делать (чего стоят только недавние путлеровские половцы и печенеги).

а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
это как дети делят общих родителей. смешно.
ну а про реставрацию неоссср в планах кремля- думаю, что это очевидно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 02:04

      Унуноктий написав:в этом году не будет парада не в минске не в москве
    сильный удар по репутации диктаторов
    в россии к 9 мая 100 000 будет заболевших
    и 1000 смертей в день


    Диктатору Лукашенко всё прощено. Он как никто другой унизил диктатора Путина.
    Предложил Путину покупать их русский Urals по $4 за баррель. :shock: Говорят, с тех пор Путин сильно занемог и не может прийти в себя. Трампу после этого психологически уже легко стало поставить его к ноге по новой сделке. Путину и его пида-рашке остались считанные дни.
    :lol: :lol: :lol:
    Libo
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 02:08

      jj1981ua написав:а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
    много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.


    Еще один нашелся, одна история - один народ... :roll:
    Стыдно такое даже слышать. :oops:
    Я лично не хочу ничего общего с русским свинством.
    Хай вони повиздихають.
    :lol: :lol: :lol:
    Libo
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      #<1 ... 3538353935403541
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