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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 кві, 2020 01:52
hxbbgaf написав: flyman написав:
ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь
Уже (то, что заявляет бацька, можно не слушать, то езда по ушам). Разве что белорусы взбунтуются, но пока это выглядит фантастикой. Да и там нет выхода к морю, нет такого количества ресурсов как у нас, нет Киева, который путлеру как кость в горле, так как жил и успешно развивался тогда, когда никакой московии еще и в помине не было, и они, фактически, украли у нас всю историю и продолжают это делать
(чего стоят только недавние путлеровские половцы и печенеги).
а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
это как дети делят общих родителей. смешно.
ну а про реставрацию неоссср в планах кремля- думаю, что это очевидно.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 02:04
Унуноктий написав:
в этом году не будет парада не в минске не в москве
сильный удар по репутации диктаторов
в россии к 9 мая 100 000 будет заболевших
и 1000 смертей в день
Диктатору Лукашенко всё прощено. Он как никто другой унизил диктатора Путина.
Предложил Путину покупать их русский Urals по $4 за баррель.
Говорят, с тех пор Путин сильно занемог и не может прийти в себя. Трампу после этого психологически уже легко стало поставить его к ноге по новой сделке. Путину и его пида-рашке остались считанные дни.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 02:08
jj1981ua написав:
а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
Еще один нашелся, одна история - один народ...
Стыдно такое даже слышать.
Я лично не хочу ничего общего с русским свинством.
Хай вони повиздихають.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 03:01
flyman написав:
треба так:
с.г. 90%
чормет 9%
інше 1%
Аграрна супердержава.
А бивни мамонта? А охота и собирательство?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 04:08
jj1981ua написав:
а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
это как дети делят общих родителей. смешно.
ну а про реставрацию неоссср в планах кремля- думаю, что это очевидно.
Сша действует по принципу «разделяй и властвуй».
А то вдруг станем разговаривать с ними на равных, а не в коленно-локтевой позиции как сейчас, выпрашивая кредиты
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