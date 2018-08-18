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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3538353935403541

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 01:52

  hxbbgaf написав:
  flyman написав:ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь

Уже (то, что заявляет бацька, можно не слушать, то езда по ушам). Разве что белорусы взбунтуются, но пока это выглядит фантастикой. Да и там нет выхода к морю, нет такого количества ресурсов как у нас, нет Киева, который путлеру как кость в горле, так как жил и успешно развивался тогда, когда никакой московии еще и в помине не было, и они, фактически, украли у нас всю историю и продолжают это делать (чего стоят только недавние путлеровские половцы и печенеги).

а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
это как дети делят общих родителей. смешно.
ну а про реставрацию неоссср в планах кремля- думаю, что это очевидно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 02:04

      Унуноктий написав:в этом году не будет парада не в минске не в москве
    сильный удар по репутации диктаторов
    в россии к 9 мая 100 000 будет заболевших
    и 1000 смертей в день


    Диктатору Лукашенко всё прощено. Он как никто другой унизил диктатора Путина.
    Предложил Путину покупать их русский Urals по $4 за баррель. :shock: Говорят, с тех пор Путин сильно занемог и не может прийти в себя. Трампу после этого психологически уже легко стало поставить его к ноге по новой сделке. Путину и его пида-рашке остались считанные дни.
    :lol: :lol: :lol:
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 02:08

      jj1981ua написав:а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
    много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.


    Еще один нашелся, одна история - один народ... :roll:
    Стыдно такое даже слышать. :oops:
    Я лично не хочу ничего общего с русским свинством.
    Хай вони повиздихають.
    :lol: :lol: :lol:
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 03:01

      flyman написав:треба так:
    с.г. 90%
    чормет 9%
    інше 1%

    Аграрна супердержава.


    А бивни мамонта? А охота и собирательство? :lol:
    rjkz
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 04:08

      jj1981ua написав:а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
    много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
    это как дети делят общих родителей. смешно.
    ну а про реставрацию неоссср в планах кремля- думаю, что это очевидно.

    Сша действует по принципу «разделяй и властвуй».

    А то вдруг станем разговаривать с ними на равных, а не в коленно-локтевой позиции как сейчас, выпрашивая кредиты
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 06:42

      sesk написав:
      rjkz написав:
      Frant написав:Ні, не було.

    Тільки через житлкооператив.
    Але туди не просто було вступити.

    Або ж - загальна черга.

    Працівники заводів могли отримати квартиру через рік-два-три роботи. Вчителі, службовці, медики - через 10-15 р.
    Селяни - ніколи (хіба новобуди за кошти кологоспу чи радгоспу з ймовірністю, близькою до нуля).


    Строители обычно квартиры довольно быстро получали, особенно, если работали в СМУ, которое строило жилье, а не промпредприятия.
    Собственно, я поступал в ВУЗ в 1991, еще при Союзе. И выбор профессии был определен желанием обрести собственное жилье не к пенсии, а года за 3-4.

    Какой хитрый человек. :mrgreen: Обычно учились на то, к чему душа лежит.


    Да, я такой. У меня душа лежит к владению недвижимостью)))
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 06:47

      jj1981ua написав:
      flyman написав:
      Хомякоид написав: Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.

    в нас і так диктатура, насолоджуємся ..

    для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.
      rjkz написав:
      Serg-ik написав:НЛ по 500
    дождались!!!
    https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2k ... 8;promoted


    Ипануцца!
    Там амортизация будет больше аренды.
    Хоть со второго месяца и па 800+ комиссия.

    вы считаете от суммы покупки, а она уже не важна - человек выжимает, что может.


    Нет, я знаю сколько стоит ремонт+техника+мЁбель, как быстро это может быть убито и во что выльется восстановление.
    И это без форсмажора в виде неадекватного арендодателененавистника, который из классовой ненависти не разнесет эту хату "вдребезги пополам"(с)
    rjkz
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 06:57

      jj1981ua написав:
      rjkz написав:это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
    Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!" :mrgreen:

    нет, это называется неконтролируемые экономические отношения или анархические экономические отношения, на ваш выбор. я за 38 лет жизни абсолютно убедился в несостоятельности и бесперспективности капитализма в его нынешнем виде, и хотя не являюсь сторонником коммунизма, определенные плюсы в нем вижу.
      rjkz написав:Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
    Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
    "Отнять и поделить!" (с)

    нет, я жду. жду правильных для меня цен.


    1. Это не тема ветки, но хотя положительные моменты в теории Маркса-Энгельса и присутствуют, Человечество заплатило миллионами жизней за понимание, что этот вектор развития имеет тупиковый конец. (Вектор с концом - математический нонсенс))))
    2. Та ждите хоть новых веников. К чему посягательства на чужую собственность и право на свободно ей распоряжаться? Любая собственность имеет денежное выражение. Деньги - это эквивалент труда. Труд должен оплачиваться. Вы не хотите во имя высших идеалов поработать лет 10-20 бесплатно? Вот и арендодатель не хочет терять эквивалент своего труда.
    rjkz
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