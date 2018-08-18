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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 кві, 2020 01:38
proftpd66 написав: Унуноктий написав:
забудь про электромобили мы входим в эпоху дешовой нефти и опять таки грязных дизельных авто... я сейчас экономлю в месяц на бензине 10 000 грн в месяц потому что сидим в карантине
нахрена мне электрокар?
Когда кризис закончится, то цена соответственно будет другая!
таким образом сейчас взять можно. Баффетт вложил. Говорят, что грузовые будут переводить на батареи и без водителей. Нефть действительно будет даже с отрицательной стоимостью, но надо подумать. Не знаю.
Америка готовится к ускоренному переходу на беспилотные электротраки. Дизель капут!
Некоторые компании западного побережья на короткие дистанции их уже запускают и очень довольны. Водилы в шоке. Они скоро потеряют работу. Зарядка авто, эквилентная баку бензина, обходится в $5. Пусть бензин сначала упадет до 5-10 центов за литр и потом мы подумаем вернуться ли нам на него.
Вот в какую индустрию вкладываются Баффет и прочие акулы.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 01:52
hxbbgaf написав: flyman написав:
ні, спочатку йому тре буде ковтнути Білорусь
Уже (то, что заявляет бацька, можно не слушать, то езда по ушам). Разве что белорусы взбунтуются, но пока это выглядит фантастикой. Да и там нет выхода к морю, нет такого количества ресурсов как у нас, нет Киева, который путлеру как кость в горле, так как жил и успешно развивался тогда, когда никакой московии еще и в помине не было, и они, фактически, украли у нас всю историю и продолжают это делать
(чего стоят только недавние путлеровские половцы и печенеги).
а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
это как дети делят общих родителей. смешно.
ну а про реставрацию неоссср в планах кремля- думаю, что это очевидно.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 02:04
Унуноктий написав:
в этом году не будет парада не в минске не в москве
сильный удар по репутации диктаторов
в россии к 9 мая 100 000 будет заболевших
и 1000 смертей в день
Диктатору Лукашенко всё прощено. Он как никто другой унизил диктатора Путина.
Предложил Путину покупать их русский Urals по $4 за баррель.
Говорят, с тех пор Путин сильно занемог и не может прийти в себя. Трампу после этого психологически уже легко стало поставить его к ноге по новой сделке. Путину и его пида-рашке остались считанные дни.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 02:08
jj1981ua написав:
а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
Еще один нашелся, одна история - один народ...
Стыдно такое даже слышать.
Я лично не хочу ничего общего с русским свинством.
Хай вони повиздихають.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 03:01
flyman написав:
треба так:
с.г. 90%
чормет 9%
інше 1%
Аграрна супердержава.
А бивни мамонта? А охота и собирательство?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 04:08
jj1981ua написав:
а может всем пора признать, что эта история не их и не наша, а общая.
много веков общая история, которая только в 20 веке пошла отдельно.
это как дети делят общих родителей. смешно.
ну а про реставрацию неоссср в планах кремля- думаю, что это очевидно.
Сша действует по принципу «разделяй и властвуй».
А то вдруг станем разговаривать с ними на равных, а не в коленно-локтевой позиции как сейчас, выпрашивая кредиты
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Додано: Пон 13 кві, 2020 06:42
sesk написав: rjkz написав: Frant написав:
Ні, не було.
Тільки через житлкооператив.
Але туди не просто було вступити.
Або ж - загальна черга.
Працівники заводів могли отримати квартиру через рік-два-три роботи. Вчителі, службовці, медики - через 10-15 р.
Селяни - ніколи (хіба новобуди за кошти кологоспу чи радгоспу з ймовірністю, близькою до нуля).
Строители обычно квартиры довольно быстро получали, особенно, если работали в СМУ, которое строило жилье, а не промпредприятия.
Собственно, я поступал в ВУЗ в 1991, еще при Союзе. И выбор профессии был определен желанием обрести собственное жилье не к пенсии, а года за 3-4.
Какой хитрый человек.
Обычно учились на то, к чему душа лежит.
Да, я такой. У меня душа лежит к владению недвижимостью)))
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Додано: Пон 13 кві, 2020 06:47
jj1981ua написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.
в нас і так диктатура, насолоджуємся ..
для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.
rjkz написав:
Ипануцца!
Там амортизация будет больше аренды.
Хоть со второго месяца и па 800+ комиссия.
вы считаете от суммы покупки, а она уже не важна - человек выжимает, что может.
Нет, я знаю сколько стоит ремонт+техника+мЁбель, как быстро это может быть убито и во что выльется восстановление.
И это без форсмажора в виде неадекватного арендодателененавистника, который из классовой ненависти не разнесет эту хату "вдребезги пополам"(с)
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Додано: Пон 13 кві, 2020 06:57
jj1981ua написав:
rjkz написав:
это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!"
нет, это называется неконтролируемые экономические отношения или анархические экономические отношения, на ваш выбор. я за 38 лет жизни абсолютно убедился в несостоятельности и бесперспективности капитализма в его нынешнем виде, и хотя не являюсь сторонником коммунизма, определенные плюсы в нем вижу.
rjkz написав:
Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
"Отнять и поделить!" (с)
нет, я жду. жду правильных для меня цен.
1. Это не тема ветки, но хотя положительные моменты в теории Маркса-Энгельса и присутствуют, Человечество заплатило миллионами жизней за понимание, что этот вектор развития имеет тупиковый конец. (Вектор с концом - математический нонсенс))))
2. Та ждите хоть новых веников. К чему посягательства на чужую собственность и право на свободно ей распоряжаться? Любая собственность имеет денежное выражение. Деньги - это эквивалент труда. Труд должен оплачиваться. Вы не хотите во имя высших идеалов поработать лет 10-20 бесплатно? Вот и арендодатель не хочет терять эквивалент своего труда.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 08:41
Да, я такой. У меня душа лежит к владению недвижимостью)))[/quote]
Владение разрешили в 1990 году. Всё равно хитрый.
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