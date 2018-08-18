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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 кві, 2020 06:47
jj1981ua написав: flyman написав: Хомякоид написав:
Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.
в нас і так диктатура, насолоджуємся ..
для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.
rjkz написав:
Ипануцца!
Там амортизация будет больше аренды.
Хоть со второго месяца и па 800+ комиссия.
вы считаете от суммы покупки, а она уже не важна - человек выжимает, что может.
Нет, я знаю сколько стоит ремонт+техника+мЁбель, как быстро это может быть убито и во что выльется восстановление.
И это без форсмажора в виде неадекватного арендодателененавистника, который из классовой ненависти не разнесет эту хату "вдребезги пополам"(с)
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Додано: Пон 13 кві, 2020 06:57
jj1981ua написав:
rjkz написав:
это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!"
нет, это называется неконтролируемые экономические отношения или анархические экономические отношения, на ваш выбор. я за 38 лет жизни абсолютно убедился в несостоятельности и бесперспективности капитализма в его нынешнем виде, и хотя не являюсь сторонником коммунизма, определенные плюсы в нем вижу.
rjkz написав:
Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
"Отнять и поделить!" (с)
нет, я жду. жду правильных для меня цен.
1. Это не тема ветки, но хотя положительные моменты в теории Маркса-Энгельса и присутствуют, Человечество заплатило миллионами жизней за понимание, что этот вектор развития имеет тупиковый конец. (Вектор с концом - математический нонсенс))))
2. Та ждите хоть новых веников. К чему посягательства на чужую собственность и право на свободно ей распоряжаться? Любая собственность имеет денежное выражение. Деньги - это эквивалент труда. Труд должен оплачиваться. Вы не хотите во имя высших идеалов поработать лет 10-20 бесплатно? Вот и арендодатель не хочет терять эквивалент своего труда.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 09:30
Елена8 написав:
Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом
так что покупать золото?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 09:35
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 13 кві, 2020 09:36
Ключевой вопрос. Куда вкладываться?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 13 кві, 2020 09:37
Унуноктий написав: Елена8 написав:
Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом
так что покупать золото?
Золото давно уже ходит как какой то ETF. И физические железяки не дают никаких преимуществ, только спред хуже намного.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 13 кві, 2020 09:45
Vlad442 написав:
Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день.
В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода.
Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020.
Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.
С направление мысли согласен.
Но выводы?
При таком раскладе, в Борисполе и на основных пограничных переходах будут построены карантинные (концентрационные) лагеря для возвращающихся из за границы.
Кратко - Это конец глобализации и приход к власти ультраправых по всему миру.
В нашем новом раскладе, на фоне остальных Олег Тягныбок будет буде представителем либеральных настроений в обществе
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Додано: Пон 13 кві, 2020 10:21
Investor_K написав:
Ключевой вопрос. Куда вкладываться?
В деньги
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Додано: Пон 13 кві, 2020 10:24
UA написав:
В деньги
Евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Пон 13 кві, 2020 10:28
Investor_K написав: UA написав:
В деньги
Евро?
Сколько у стран Евросоюза авианосцев?
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