RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3535353635373538>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 06:47

  jj1981ua написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав: Флай. так що робити ? Диктатура ? Хай Зе або хтось інший бере всі повноваження на час карантину. Конфіскація в олігархату всіх гршових коштів та статків. Все одно це все було вкрадено.

в нас і так диктатура, насолоджуємся ..

для диктатуры нужен диктатор, а у нас одни нелохи и подобные... нужны яйца, а не желание обеспечить потомков до 8 колена.
  rjkz написав:
  Serg-ik написав:НЛ по 500
дождались!!!
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2k ... 8;promoted


Ипануцца!
Там амортизация будет больше аренды.
Хоть со второго месяца и па 800+ комиссия.

вы считаете от суммы покупки, а она уже не важна - человек выжимает, что может.


Нет, я знаю сколько стоит ремонт+техника+мЁбель, как быстро это может быть убито и во что выльется восстановление.
И это без форсмажора в виде неадекватного арендодателененавистника, который из классовой ненависти не разнесет эту хату "вдребезги пополам"(с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10607
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4606 раз.
Подякували: 2398 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 06:57

  jj1981ua написав:
  rjkz написав:это называется - свободные экономические отношения. А по простому - рынок.
Вам уже указывали на Вашу неосоветскую экономическую идеологию. Вы даже пишите в стиле советских газет. "Капиталистические акулы паразитируют на трудовом народе!" :mrgreen:

нет, это называется неконтролируемые экономические отношения или анархические экономические отношения, на ваш выбор. я за 38 лет жизни абсолютно убедился в несостоятельности и бесперспективности капитализма в его нынешнем виде, и хотя не являюсь сторонником коммунизма, определенные плюсы в нем вижу.
  rjkz написав:Что Вам мешает перестать быть паразитируемым и купить жилье?
Отсутствие денег? Тогда возьмите наган, оденьте тельняшку и..- на штурм Зимнего.
"Отнять и поделить!" (с)

нет, я жду. жду правильных для меня цен.


1. Это не тема ветки, но хотя положительные моменты в теории Маркса-Энгельса и присутствуют, Человечество заплатило миллионами жизней за понимание, что этот вектор развития имеет тупиковый конец. (Вектор с концом - математический нонсенс))))
2. Та ждите хоть новых веников. К чему посягательства на чужую собственность и право на свободно ей распоряжаться? Любая собственность имеет денежное выражение. Деньги - это эквивалент труда. Труд должен оплачиваться. Вы не хотите во имя высших идеалов поработать лет 10-20 бесплатно? Вот и арендодатель не хочет терять эквивалент своего труда.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10607
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4606 раз.
Подякували: 2398 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:30

  Елена8 написав:Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом

так что покупать золото?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21140
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4720
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:36

Ключевой вопрос. Куда вкладываться?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:37

  Унуноктий написав:
  Елена8 написав:Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом

так что покупать золото?


Золото давно уже ходит как какой то ETF. И физические железяки не дают никаких преимуществ, только спред хуже намного.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4720
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:45

  Vlad442 написав:Страшилка про биологическое оружие это вчерашний день.
В результате пандемии короновируса будут протоколы (в том числе и мозгах людей). При намеке на шухер люди по привычке будут доставать из кладовки упаковку с масками и без них не выходить на улицу. Мыть руки, носить велосипедные очки и т. п. Будут готовы протоколы того, что раньше называли ГО. Развертывание госпиталей, мобилизация персонала. В науку и лаборатории будут вкладываться существенные деньги и вакцина против любого вируса будет готова за полгода.
Биологическое оружие может иметь эффект только в непуганом мире, который был до 2020.
Химическое оружие ушло на свалку истории после того, как каждому солдату дали противогаз и рассказали как его применять. После этого оно стало дорогим неэффективным балластом. Защититься от биологического оружия намного проще.

С направление мысли согласен.
Но выводы?
При таком раскладе, в Борисполе и на основных пограничных переходах будут построены карантинные (концентрационные) лагеря для возвращающихся из за границы.
Кратко - Это конец глобализации и приход к власти ультраправых по всему миру.
В нашем новом раскладе, на фоне остальных Олег Тягныбок будет буде представителем либеральных настроений в обществе :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4823
З нами з: 19.07.08
Подякував: 599 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:21

  Investor_K написав:Ключевой вопрос. Куда вкладываться?

В деньги :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4823
З нами з: 19.07.08
Подякував: 599 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:В деньги


Евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:17

  rjkz написав:Нет, я знаю сколько стоит ремонт+техника+мЁбель, как быстро это может быть убито и во что выльется восстановление.
И это без форсмажора в виде неадекватного арендодателененавистника, который из классовой ненависти не разнесет эту хату "вдребезги пополам"(с)

ну тогда будет комуналь на вас. так выгоднее?
  rjkz написав:1. Это не тема ветки, но хотя положительные моменты в теории Маркса-Энгельса и присутствуют, Человечество заплатило миллионами жизней за понимание, что этот вектор развития имеет тупиковый конец. (Вектор с концом - математический нонсенс))))
2. Та ждите хоть новых веников. К чему посягательства на чужую собственность и право на свободно ей распоряжаться? Любая собственность имеет денежное выражение. Деньги - это эквивалент труда. Труд должен оплачиваться. Вы не хотите во имя высших идеалов поработать лет 10-20 бесплатно? Вот и арендодатель не хочет терять эквивалент своего труда.

1. в тупиковости не согласен, скорее нуждается в модернизации. а нытье про миллионы жизней - ну что за бред? в начале прошлого века цена жизни была невелика в любой точке мира - почитайте историю. она и сейчас так себе стоит, только говорят об этом больше.
2. перестаньте писать бред - я нигде не писал, что за "отнять и поделить".
  Елена8 написав:Думаю грядущий кризис грозит нам не обесцениванием товаров в т.ч. недвижимости, а развалом экономики, безработица, инфляция, эмиссия денег. Все стройки стоят, бизнес остановился, а деньги ( и доллары и гривны) печатаются на борьбу с вирусом

ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 228
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 40 раз.
    Подякували: 67 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 3535353635373538>
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: jj1981ua і 6 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1822, 1823, 1824
    rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
    		18238 2954352
    Переглянути останнє повідомлення
    Пон 13 кві, 2020 11:22
    investorkiev
    Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
    UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
    		1 6965
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 07 кві, 2020 19:03
    y_kosyak23_45
    Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
    zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
    		12 11984
    Переглянути останнє повідомлення
    Чет 12 бер, 2020 16:14
    detec

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Альфа-Банк (84395)
    13.04.2020 11:58
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.