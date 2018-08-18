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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 кві, 2020 11:27
jj1981ua написав:
ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?
не гіперінфляція, а дефляційний колапс.
з.і.
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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Пон 13 кві, 2020 12:03
flyman написав: jj1981ua написав:
ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?
не гіперінфляція, а дефляційний колапс.
з.і.
ціна КРЖН в $
и...? продолжайте мысль - дефляционный коллапс и что дальше по ценам?
и почему дефляция, а не стагфляция? вариантов масса, но я не вижу пока ни одного, который не то что держит цену на уровне, а хотя бы дает небольшое падение.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:03
Investor_K написав:
Ключевой вопрос. Куда вкладываться?
В условиях экстренно и неожиданно начавшегося демонтажа капитализма, теория инвестиций теряет всякий смысл. Так что вкладываться не стоит никуда.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:13
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:14
jj1981ua написав: flyman написав: jj1981ua написав:
ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?
не гіперінфляція, а дефляційний колапс.
з.і.
ціна КРЖН в $
и...? продолжайте мысль - дефляционный коллапс и что дальше по ценам?
и почему дефляция, а не стагфляция? вариантов масса, но я не вижу пока ни одного, который не то что держит цену на уровне, а хотя бы дает небольшое падение.
Найман недавно публиковал, что выросло только палладий и апельсиновый сок. Все остальное в минусах. Руда, сахар, какао, кофе, всякие пшонки итд. Нефть в глубоком ауте.
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BIGor
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:24
BIGor написав:
Найман недавно публиковал, что выросло только палладий и апельсиновый сок. Все остальное в минусах. Руда, сахар, какао, кофе, всякие пшонки итд. Нефть в глубоком ауте.
Наверное про пш0нки вы от себя дописали.
ПС
Не понятно только на чём держится
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