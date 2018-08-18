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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3535353635373538

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:27

  jj1981ua написав:ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?

не гіперінфляція, а дефляційний колапс.

з.і.
ціна КРЖН в $
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:03

  flyman написав:
  jj1981ua написав:ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?

не гіперінфляція, а дефляційний колапс.

з.і.
ціна КРЖН в $

и...? продолжайте мысль - дефляционный коллапс и что дальше по ценам?
и почему дефляция, а не стагфляция? вариантов масса, но я не вижу пока ни одного, который не то что держит цену на уровне, а хотя бы дает небольшое падение.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:13

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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:14

      jj1981ua написав:
      flyman написав:
      jj1981ua написав:ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?

    не гіперінфляція, а дефляційний колапс.

    з.і.
    ціна КРЖН в $

    и...? продолжайте мысль - дефляционный коллапс и что дальше по ценам?
    и почему дефляция, а не стагфляция? вариантов масса, но я не вижу пока ни одного, который не то что держит цену на уровне, а хотя бы дает небольшое падение.

    Найман недавно публиковал, что выросло только палладий и апельсиновый сок. Все остальное в минусах. Руда, сахар, какао, кофе, всякие пшонки итд. Нефть в глубоком ауте.
    BIGor
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:24

      BIGor написав:Найман недавно публиковал, что выросло только палладий и апельсиновый сок. Все остальное в минусах. Руда, сахар, какао, кофе, всякие пшонки итд. Нефть в глубоком ауте.

    Наверное про пш0нки вы от себя дописали.

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    Не понятно только на чём держится
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      #<1 ... 3535353635373538
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