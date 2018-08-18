Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?
не гіперінфляція, а дефляційний колапс.
з.і. ціна КРЖН в $
и...? продолжайте мысль - дефляционный коллапс и что дальше по ценам? и почему дефляция, а не стагфляция? вариантов масса, но я не вижу пока ни одного, который не то что держит цену на уровне, а хотя бы дает небольшое падение.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:ну да, деньги станут пылью, а недвига на коне? и кто ж будет эту недвигу покупать или снимать при гиперинфляции? и если никто - то почему цена не просядет?
не гіперінфляція, а дефляційний колапс.
з.і. ціна КРЖН в $
и...? продолжайте мысль - дефляционный коллапс и что дальше по ценам? и почему дефляция, а не стагфляция? вариантов масса, но я не вижу пока ни одного, который не то что держит цену на уровне, а хотя бы дает небольшое падение.
Найман недавно публиковал, что выросло только палладий и апельсиновый сок. Все остальное в минусах. Руда, сахар, какао, кофе, всякие пшонки итд. Нефть в глубоком ауте.
airmax78 написав:Все теперь будет бесплатно, т.е. даром. Особенно недвига.
Не совсем так. Будет работать марксистский принцип: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Например, вот вы купили в Тетрисе или в ТТ трешку, но это не значит, что у Вас есть потребность там жить, еще нужно доказать, заслужить. Может есть люди которые нуждаются больше Вас жить в таком доме.
Востаннє редагувалось reus в Пон 13 кві, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.