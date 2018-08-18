Додано: Пон 13 кві, 2020 14:36

airmax78 написав: VladPL написав: Investor_K написав: Ключевой вопрос. Куда вкладываться? Ключевой вопрос. Куда вкладываться?



В условиях экстренно и неожиданно начавшегося демонтажа капитализма, теория инвестиций теряет всякий смысл. Так что вкладываться не стоит никуда. В условиях экстренно и неожиданно начавшегося демонтажа капитализма, теория инвестиций теряет всякий смысл. Так что вкладываться не стоит никуда.

Все теперь будет бесплатно, т.е. даром. Особенно недвига. Все теперь будет бесплатно, т.е. даром. Особенно недвига.

Не стоит иронизировать, вряд ли десять лет тому назад у кого-то были даже кошмарные сны о том, с чем мы сегодня столкнулись в реальной жизни.А вот по недвиге. Предположим, какое-то время инвестиционные квартиры еще будут сдаваться "за коммуналь". Потом и эта струйка иссякнет. На рынок выкидывается какое-то количество ипотечных квартир, за которые перестали платить проценты. Те, кто не в ипотеке и не желают продавать дешево, закрывают квартиры на ключ, не платят коммуналку, и ЖКХ в бюджетном сегменте окончательно рушится. Наряду с этим, платежеспособное население желает перекочевать в элитку с охраняемой территорией, но новую элитку уже не строят. Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста". Ну, не за кв.м, а как в свое время в Семипалатинске, за "всю трешку".