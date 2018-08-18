Смотрите, вам не надо будет ломать голову, кто больше всех нуждается, для этого будет мудрый, и профессиональный РВК.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 14:18
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:33
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:36
Не стоит иронизировать, вряд ли десять лет тому назад у кого-то были даже кошмарные сны о том, с чем мы сегодня столкнулись в реальной жизни.
А вот по недвиге. Предположим, какое-то время инвестиционные квартиры еще будут сдаваться "за коммуналь". Потом и эта струйка иссякнет. На рынок выкидывается какое-то количество ипотечных квартир, за которые перестали платить проценты. Те, кто не в ипотеке и не желают продавать дешево, закрывают квартиры на ключ, не платят коммуналку, и ЖКХ в бюджетном сегменте окончательно рушится. Наряду с этим, платежеспособное население желает перекочевать в элитку с охраняемой территорией, но новую элитку уже не строят. Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста". Ну, не за кв.м, а как в свое время в Семипалатинске, за "всю трешку".
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:37
В Гермашке клубники что-то дофига в супермаркетах.
Цена два евро кг. Ем каждый день. В том году кажеться такого изобилия не было.
Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать.
А там выйдем на плато.
Если Сержик не купит до осени квартиру, значит уже никогда не купит.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:56
Хомякоид
Сыр с колбасой были по двадцатке за кило,консервы по а стали по 12? Кто оплачивает банкет, ведь явно фрицы не ставят наценку в 70% в недорогом загородном сарае-ангаре? Колбаса как на вкус - приемлемая и без куриных обрезков(высший сорт)? И что там в правом углу желтое - консервы рыбные по 1.2Є за пару банок по 100гр?
Додано: Пон 13 кві, 2020 14:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
новости с полей: объекты по 130-140к (вторичка) готовы отдавать (шок) за 110-115-120к, еще в марте такое было невозможно
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:00
в 2002г. я наблюдал такой разрыв: квартиры на условной Заньковецкой были дороже ровно на порядок относительно купленной в то же время за 330 квартиры на Соломенке.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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