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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3536353735383539

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:18

  Yuri_T написав:reus
"лечение фантомных болей после концерта Э.Иглесиаса методом созерцания" - подойдёт как обоснование потребности?

Смотрите, вам не надо будет ломать голову, кто больше всех нуждается, для этого будет мудрый, и профессиональный РВК. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:33

  BIGor написав:Найман недавно публиковал, что выросло только палладий и апельсиновый сок. Все остальное в минусах. Руда, сахар, какао, кофе, всякие пшонки итд. Нефть в глубоком ауте.

Клубника будет расти в цене. Инфа сотка! Щуцинские фермеры плачут, что гастрики из-за карантина не приехали.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:36

  airmax78 написав:
  VladPL написав:
  Investor_K написав:Ключевой вопрос. Куда вкладываться?


В условиях экстренно и неожиданно начавшегося демонтажа капитализма, теория инвестиций теряет всякий смысл. Так что вкладываться не стоит никуда.

Все теперь будет бесплатно, т.е. даром. Особенно недвига.


Не стоит иронизировать, вряд ли десять лет тому назад у кого-то были даже кошмарные сны о том, с чем мы сегодня столкнулись в реальной жизни.
А вот по недвиге. Предположим, какое-то время инвестиционные квартиры еще будут сдаваться "за коммуналь". Потом и эта струйка иссякнет. На рынок выкидывается какое-то количество ипотечных квартир, за которые перестали платить проценты. Те, кто не в ипотеке и не желают продавать дешево, закрывают квартиры на ключ, не платят коммуналку, и ЖКХ в бюджетном сегменте окончательно рушится. Наряду с этим, платежеспособное население желает перекочевать в элитку с охраняемой территорией, но новую элитку уже не строят. Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста". Ну, не за кв.м, а как в свое время в Семипалатинске, за "всю трешку".
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:37

В Гермашке клубники что-то дофига в супермаркетах.
Цена два евро кг. Ем каждый день. В том году кажеться такого изобилия не было.

Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать.
А там выйдем на плато.
Если Сержик не купит до осени квартиру, значит уже никогда не купит.Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:56

Хомякоид
Сыр с колбасой были по двадцатке за кило,консервы по а стали по 12? Кто оплачивает банкет, ведь явно фрицы не ставят наценку в 70% в недорогом загородном сарае-ангаре? Колбаса как на вкус - приемлемая и без куриных обрезков(высший сорт)? И что там в правом углу желтое - консервы рыбные по 1.2Є за пару банок по 100гр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

новости с полей: объекты по 130-140к (вторичка) готовы отдавать (шок) за 110-115-120к, еще в марте такое было невозможно
Diego
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:00

  VladPL написав:...Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста".

в 2002г. я наблюдал такой разрыв: квартиры на условной Заньковецкой были дороже ровно на порядок относительно купленной в то же время за 330 квартиры на Соломенке.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 3536353735383539
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