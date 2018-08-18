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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35383539354035413542>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:12

  Yuri_T написав:
  VladPL написав:...Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста".

в 2002г. я наблюдал такой разрыв: квартиры на условной Заньковецкой были дороже ровно на порядок относительно купленной в то же время за 330 квартиры на Соломенке.

На условной Заньковецкой были квартиры больше 3куе/метр в новострое в то время как на Соломенке по 330/метр и все это в 2002м?
Или порядок по Вашему - 2раза и это все одинаковый сегмент совкостроя?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:15

  Унуноктий написав:
  Хомякоид написав:В Гермашке клубники что-то дофига в супермаркетах.
Цена два евро кг. Ем каждый день. В том году кажеться такого изобилия не было.

Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать.
А там выйдем на плато.
Если Сержик не купит до осени квартиру, значит уже никогда не купит.Зображення

фу б*** вы маргарин до сих пор жрёте?

Немцы раму, украинцы спред. Ничего нового.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:21

  барабашов написав:
  Yuri_T написав:
  VladPL написав:...Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста".

в 2002г. я наблюдал такой разрыв: квартиры на условной Заньковецкой были дороже ровно на порядок относительно купленной в то же время за 330 квартиры на Соломенке.

На условной Заньковецкой были квартиры больше 3куе/метр в новострое в то время как на Соломенке по 330/метр и все это в 2002м?
Или порядок по Вашему - 2раза и это все одинаковый сегмент совкостроя?


в 2002 не было такого разрыва в рыночных ценах (10 раз)
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:29

  BIGor написав: Немцы раму, украинцы спред. Ничего нового.

Только немцы его едят из диетических соображений, а мы, чтобы сэкономить. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:31

  барабашов написав:
  Yuri_T написав:
  VladPL написав:...Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста".

в 2002г. я наблюдал такой разрыв: квартиры на условной Заньковецкой были дороже ровно на порядок относительно купленной в то же время за 330 квартиры на Соломенке.

На условной Заньковецкой были квартиры больше 3куе/метр в новострое в то время как на Соломенке по 330/метр и все это в 2002м?
Или порядок по Вашему - 2раза и это все одинаковый сегмент совкостроя?

вот конкретно на Заньковецкой, Лютеранской, Шелковичной, Институтской, Городецкого тогда еще не было никаких новостроев.
не буду утверждать, что многие разделяют точку зрения, но, имхо, 20 лет назад это была элитка.
и цены были на порядок дороже и Соломенских хрущиков, и сталинок, и новостроев 96-98 годов.
и как только в Киеве началось активное строительство - этот коэфф. стал уменьшаться.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:38

  Хомякоид написав: Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать.
А там выйдем на плато.

Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:41

  Gastarbaiter написав:
  Хомякоид написав: Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать.
А там выйдем на плато.

Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.

якого року?
дно чого: хрущів, ТТ, Круш?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:42

  Gastarbaiter написав:Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.

запомним ваш прогноз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:45

  Gastarbaiter написав:Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.

прогноз неточный: он не учитывает падение кометы в конце лета и нашествие инопланетян с бластерами в декабре.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:46

  Gastarbaiter написав:
  Хомякоид написав: Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать.
А там выйдем на плато.

Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.

гастрики-эксперты-прогнозисты
уже смешно :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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