Пон 13 кві, 2020 15:21

барабашов написав: Yuri_T написав: VladPL написав: ...Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста". ...Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста".

в 2002г. я наблюдал такой разрыв: квартиры на условной Заньковецкой были дороже ровно на порядок относительно купленной в то же время за 330 квартиры на Соломенке. в 2002г. я наблюдал такой разрыв: квартиры на условной Заньковецкой были дороже ровно на порядок относительно купленной в то же время за 330 квартиры на Соломенке.

На условной Заньковецкой были квартиры больше 3куе/метр в новострое в то время как на Соломенке по 330/метр и все это в 2002м?

Или порядок по Вашему - 2раза и это все одинаковый сегмент совкостроя? На условной Заньковецкой были квартиры больше 3куе/метр в новострое в то время как на Соломенке по 330/метр и все это в 2002м?Или порядок по Вашему - 2раза и это все одинаковый сегмент совкостроя?



в 2002 не было такого разрыва в рыночных ценах (10 раз) в 2002 не было такого разрыва в рыночных ценах (10 раз)

