Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
VladPL написав:...Что дальше? Как ни странно, рост цен в премиум сегменте. А эконом и ниже - "па триста".
в 2002г. я наблюдал такой разрыв: квартиры на условной Заньковецкой были дороже ровно на порядок относительно купленной в то же время за 330 квартиры на Соломенке.
На условной Заньковецкой были квартиры больше 3куе/метр в новострое в то время как на Соломенке по 330/метр и все это в 2002м? Или порядок по Вашему - 2раза и это все одинаковый сегмент совкостроя?
вот конкретно на Заньковецкой, Лютеранской, Шелковичной, Институтской, Городецкого тогда еще не было никаких новостроев. не буду утверждать, что многие разделяют точку зрения, но, имхо, 20 лет назад это была элитка. и цены были на порядок дороже и Соломенских хрущиков, и сталинок, и новостроев 96-98 годов. и как только в Киеве началось активное строительство - этот коэфф. стал уменьшаться.
Хомякоид написав: Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать. А там выйдем на плато.
Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
Хомякоид написав: Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать. А там выйдем на плато.
Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
якого року? дно чого: хрущів, ТТ, Круш?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Gastarbaiter написав:Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
Gastarbaiter написав:Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
прогноз неточный: он не учитывает падение кометы в конце лета и нашествие инопланетян с бластерами в декабре.
Хомякоид написав: Так что. Как сильно упадем ? До осени думаю будем только падать. А там выйдем на плато.
Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
гастрики-эксперты-прогнозисты уже смешно
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