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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3539354035413542>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:48

  Diego написав:новости с полей: объекты по 130-140к (вторичка) готовы отдавать (шок) за 110-115-120к, еще в марте такое было невозможно


Вопрос в том, есть ли покупатели, которые готовы брать по таким ценам?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:52

  Прохожий написав:гастрики-эксперты-прогнозисты
уже смешно :mrgreen:

не вижу ничего смешного.
ситуация не стандартная, любопытно будет потом сравнить прогнозы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.

Интересные утверждения.
1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
2. Лендлорды будут играть на понижение - продай сейчас, чтобы окупиться завтра дешевле. Не думаю. Разве что неудачные варианты для оптимизации портфеля. Потери на оформление, налоги и недополученная аренда (цены падают не быстро) плюс большие затраты времени и нервов на продать-купить не делают эту идею сколь-нибудь интересной. К тому же продавать сейчас это делать дисконт как при панической продаже. Не факт, что цены настолько упадут.

Еще факты, что вложить деньги от продажи некуда, что накопления не обнулились не говорят за быстрое и существенное падение цен. Скорей рынок будет стагнировать, цены медленно сползать пока все не перезапустится. Или долларов не напечатают больше, чем гривны.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 15:59

  Gastarbaiter написав:Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20?
Условные Сержики, понимая, что своё это своё и аренда не будет всегда низкой, будут пристраивать котлету, как только искомый для них объект станет доступным.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:00

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:гастрики-эксперты-прогнозисты
уже смешно :mrgreen:

не вижу ничего смешного.
ситуация не стандартная, любопытно будет потом сравнить прогнозы.


Вы вроде бы умный человек :) Сами видите что 2-8% в гривне доходность от бетона с учетом амортизации ремонта и дома. Выше была доходность от 2014-2015гг.
лучше купить браслет за 20к$ из платины какой нибудь молоденький девушке :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

о, Ірпінь, підходим уже до бажаних рівнів
https://ua.m2bomber.com/obj/588121370/view/flat-sell/irpin-11-36505064/prodaza-odnokomnatnoi-kvartiri

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Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:06

prosecutor
по таким - наверно нет, а смысл? Если лед уже тронулся, зачем. Пусть падает насколько сможет, а вот когда отскочит чуть, - тогда может и можно взять, солидарен с теми кто видит горизонт дна через 6-9 мес. Все мое имхо, возможно просто очень хочется купить за дешево...
Diego
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:10

  proftpd66 написав:Сами видите что 2-8% в гривне доходность от бетона с учетом амортизации ремонта и дома. Выше была доходность от 2014-2015гг.

у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.
потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смешно читать эти прогнозы....
ка только доллар па30 пойду покупать медовый-2
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:12

  Прохожий написав:гастрики-эксперты-прогнозисты
уже смешно :mrgreen:

Где твои прогнозы? Только вылазишь погавкать, а по теме ничего. Модераторы, ау! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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