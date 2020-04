Додано: Пон 13 кві, 2020 16:03



Продажа квартиры в общежитии, общая площадь 30м2 ( комната 23м2 + кухня и ванная 7м2) Комнаты расположены одна напротив другой. Вся инфраструктура рядом, в пешей доступности центр. 1 собственник, купля продажа. Оформление 2%. Без комиссии. Прямая продажа от хозяина о, Ірпінь, підходим уже до бажаних рівнівПродажа квартиры в общежитии, общая площадь 30м2 ( комната 23м2 + кухня и ванная 7м2) Комнаты расположены одна напротив другой. Вся инфраструктура рядом, в пешей доступности центр. 1 собственник, купля продажа. Оформление 2%. Без комиссии. Прямая продажа от хозяина

