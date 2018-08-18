Вопрос в том, есть ли покупатели, которые готовы брать по таким ценам?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:48
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:52
не вижу ничего смешного.
ситуация не стандартная, любопытно будет потом сравнить прогнозы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересные утверждения.
1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
2. Лендлорды будут играть на понижение - продай сейчас, чтобы окупиться завтра дешевле. Не думаю. Разве что неудачные варианты для оптимизации портфеля. Потери на оформление, налоги и недополученная аренда (цены падают не быстро) плюс большие затраты времени и нервов на продать-купить не делают эту идею сколь-нибудь интересной. К тому же продавать сейчас это делать дисконт как при панической продаже. Не факт, что цены настолько упадут.
Еще факты, что вложить деньги от продажи некуда, что накопления не обнулились не говорят за быстрое и существенное падение цен. Скорей рынок будет стагнировать, цены медленно сползать пока все не перезапустится. Или долларов не напечатают больше, чем гривны.
Додано: Пон 13 кві, 2020 15:59
Условные Сержики, понимая, что своё это своё и аренда не будет всегда низкой, будут пристраивать котлету, как только искомый для них объект станет доступным.
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:00
Вы вроде бы умный человек Сами видите что 2-8% в гривне доходность от бетона с учетом амортизации ремонта и дома. Выше была доходность от 2014-2015гг.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 16:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
о, Ірпінь, підходим уже до бажаних рівнів
Продажа квартиры в общежитии, общая площадь 30м2 ( комната 23м2 + кухня и ванная 7м2) Комнаты расположены одна напротив другой. Вся инфраструктура рядом, в пешей доступности центр. 1 собственник, купля продажа. Оформление 2%. Без комиссии. Прямая продажа от хозяина
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:06
prosecutor
по таким - наверно нет, а смысл? Если лед уже тронулся, зачем. Пусть падает насколько сможет, а вот когда отскочит чуть, - тогда может и можно взять, солидарен с теми кто видит горизонт дна через 6-9 мес. Все мое имхо, возможно просто очень хочется купить за дешево...
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:10
у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.
потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
смешно читать эти прогнозы....
ка только доллар па30 пойду покупать медовый-2
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:12
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