Додано: Пон 13 кві, 2020 15:53

Gastarbaiter написав: Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.

Интересные утверждения.1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.2. Лендлорды будут играть на понижение - продай сейчас, чтобы окупиться завтра дешевле. Не думаю. Разве что неудачные варианты для оптимизации портфеля. Потери на оформление, налоги и недополученная аренда (цены падают не быстро) плюс большие затраты времени и нервов на продать-купить не делают эту идею сколь-нибудь интересной. К тому же продавать сейчас это делать дисконт как при панической продаже. Не факт, что цены настолько упадут.Еще факты, что вложить деньги от продажи некуда, что накопления не обнулились не говорят за быстрое и существенное падение цен. Скорей рынок будет стагнировать, цены медленно сползать пока все не перезапустится. Или долларов не напечатают больше, чем гривны.