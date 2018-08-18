|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:16
Унуноктий написав:
ка только доллар па30 пойду покупать медовый-2
Почему только Медовый? Почему не на Качалова, почему не Навигатор? Это не себе, а для бездомных
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10623
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 943 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:19
барабашов написав:Хомякоид
Сыр с колбасой были по двадцатке за кило,консервы по а стали по 12? Кто оплачивает банкет, ведь явно фрицы не ставят наценку в 70% в недорогом загородном сарае-ангаре? Колбаса как на вкус - приемлемая и без куриных обрезков(высший сорт)? И что там в правом углу желтое - консервы рыбные по 1.2Є за пару банок по 100гр?
Я беру за 10 евро\кг колбасу, сырокпченую, мням мням, называется французкое салями.
Когда родителям привозил очень понравилось.
Из консервов иногда кушаю тунец. По скидке 1 евро за 200 гр. банку.
Вот все что по колбасе и консервам могу подсказать.
Стараюсь есть красную рыбу. От 12 евро кг.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 753
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1085 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:25
Vlad442 написав:
1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
Некорректный пример. Нужно смотреть что именно за люди держали под 8 и оставили под 1,75. Предположу, что это люди, которые держат миллионы и это не все их деньги, а лишь часть портфеля - чтобы проценты капали на повседневные траты.
Где-то на днях читал, что у кого денег мало было, те уже давно обнулили и депозиты и текущие счета. А рост долгов по коммуналке уже сейчас можно рассматривать и как то, что деньги у обычных людей заканчиваются УЖЕ СЕГОДНЯ.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 1163 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:26
Diego написав:prosecutor
по таким - наверно нет, а смысл? Если лед уже тронулся, зачем. Пусть падает насколько сможет, а вот когда отскочит чуть, - тогда может и можно взять, солидарен с теми кто видит горизонт дна через 6-9 мес. Все мое имхо, возможно просто очень хочется купить за дешево...
Чесно говоря вообще смысл покупки в ближайшие время может не настать.
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:30
Vlad442 написав:
Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
Вы вероятно человек не бедный и соответственно Ваши друзья такие же. Знаете лично кого-то, кто бы держал депозит под 1,75% грязными или это Ваши предположения?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1410
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 501 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:35
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
Интересные утверждения.
1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
2. Лендлорды будут играть на понижение - продай сейчас, чтобы окупиться завтра дешевле. Не думаю. Разве что неудачные варианты для оптимизации портфеля. Потери на оформление, налоги и недополученная аренда (цены падают не быстро) плюс большие затраты времени и нервов на продать-купить не делают эту идею сколь-нибудь интересной. К тому же продавать сейчас это делать дисконт как при панической продаже. Не факт, что цены настолько упадут.
Еще факты, что вложить деньги от продажи некуда, что накопления не обнулились не говорят за быстрое и существенное падение цен. Скорей рынок будет стагнировать, цены медленно сползать пока все не перезапустится. Или долларов не напечатают больше, чем гривны.
С прогнозом "Дно будет зимой-весной" (2020-21 гг.) - можно спорить, можно где-то согласиться. Другой вопрос, что, скорее всего, весной 2021 г. считать цены будем уже не в долларе США в его нынешнем виде. Давайте условно так: 1 кв. метр площади квартиры в Киеве будет стоить минимальное количество месяцев работы среднего киевлянина примерно к весне 2021 г. Так будет понятнее и конкретнее. Еще вопрос, куда денется столько зеленой бумаги. Или основная ее часть абсорбируется за год? Вот тут есть вопросы. Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.
-
VladPL
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 17.07.08
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:37
prosecutor написав: Diego написав:prosecutor
по таким - наверно нет, а смысл? Если лед уже тронулся, зачем. Пусть падает насколько сможет, а вот когда отскочит чуть, - тогда может и можно взять, солидарен с теми кто видит горизонт дна через 6-9 мес. Все мое имхо, возможно просто очень хочется купить за дешево...
Чесно говоря вообще смысл покупки в ближайшие время может не настать.
Тогда придется платить лендлорду.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6334
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1061 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|