Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
Вы вероятно человек не бедный и соответственно Ваши друзья такие же. Знаете лично кого-то, кто бы держал депозит под 1,75% грязными или это Ваши предположения?
Кто-то же держит. Спрашивать кто где держит деньги это признак дурного тона, поэтому про знакомых ничего не скажу. В прошлом году деньги лежали на коротких депо с автопролонгацией под какой-то смешной процент. Я даже не интересовался какой. Лишь бы не дома. Дома хранить доллары/платиновые браслеты это экстрим.
Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если: а) государство гарантирует только 200 000 грн ($7500) б) все данные передаются в налоговую. в) без предупреждения арестовывают счета из-за неуплаты (или просто не дошли деньги) за штраф ПДД. г) при получении депозита, заявляют, что наличных нет и получайте гривнами по смешному приватовскому курсу. е) если получаете депозит, то такой хлам дают, что в обменках не хотят принимать и приходится опять пополнять валютную карту через терминал или сдавать через кассу банка по их сказочному курсу. Ну и всё это делается ради того, чтобы через год получить на 100$ больше? Да проще самому заплатить 100$ за банковскую ячейку и спать спокойно, а на сэкономленное время и нервы заработать 200$.
VladPL написав:Давайте условно так: 1 кв. метр площади квартиры в Киеве будет стоить минимальное количество месяцев работы среднего киевлянина примерно к весне 2021 г.
Если посмотреть на историю, то всегда в моменты обвала-дна ее цена падала в долларах, но росла в средних зарплатах. Недвигу покупают с накоплений, поэтому она обваливается не так быстро, как текущие доходы. Если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать? Разве что потери от эпидемии будут такие, что на каждого работающего будет приходиться по две квартиры.
Vlad442 написав:Если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать?
Простите пожалуйста, но хочется спросить, даже не в какой стране Вы живёте, а на какой планете? Конечно осенью у всех будет всё хорошо. У всех и сейчас всё зашибись, а осенью будет ещё лучше! Поднимут, зарплаты и выдадут премии за карантин. Вопрос ко всем: есть хоть 1 человек кого бы карантин финансово не затронул? Не морально, не неудобства, а именно финансово.
VladPL написав:Давайте условно так: 1 кв. метр площади квартиры в Киеве будет стоить минимальное количество месяцев работы среднего киевлянина примерно к весне 2021 г.
Если посмотреть на историю, то всегда в моменты обвала-дна ее цена падала в долларах, но росла в средних зарплатах. Недвигу покупают с накоплений, поэтому она обваливается не так быстро, как текущие доходы. Если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать? Разве что потери от эпидемии будут такие, что на каждого работающего будет приходиться по две квартиры.
ВВП впаде на 10%, а у в Влада "если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать?"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Richi написав:Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если:
Укргаз, Ощад, Приват - я не слишком обращаю внимание на лимит 200 тыс. Остальные замечания имеют право на жизнь, но лучше пусть мне платит банк какие-то копейки, чем я буду платить за ячейку, которая тоже ничего не гарантирует.
Vlad442 написав:Если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать?
Простите пожалуйста, но хочется спросить, даже не в какой стране Вы живёте, а на какой планете? Конечно осенью у всех будет всё хорошо. У всех и сейчас всё зашибись, а осенью будет ещё лучше! Поднимут, зарплаты и выдадут премии за карантин. Вопрос ко всем: есть хоть 1 человек кого бы карантин финансово не затронул? Не морально, не неудобства, а именно финансово.
Я отвечал человеку, который писал, что в средних доходах недвига станет доступней. Доходы упадут, недвига упадет, но доходы среднего человека упадут сильней.
Vlad442 написав:Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
Интересные утверждения. 1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными. 2. Лендлорды будут играть на понижение - продай сейчас, чтобы окупиться завтра дешевле. Не думаю. Разве что неудачные варианты для оптимизации портфеля. Потери на оформление, налоги и недополученная аренда (цены падают не быстро) плюс большие затраты времени и нервов на продать-купить не делают эту идею сколь-нибудь интересной. К тому же продавать сейчас это делать дисконт как при панической продаже. Не факт, что цены настолько упадут.
Еще факты, что вложить деньги от продажи некуда, что накопления не обнулились не говорят за быстрое и существенное падение цен. Скорей рынок будет стагнировать, цены медленно сползать пока все не перезапустится. Или долларов не напечатают больше, чем гривны.
зваі
С прогнозом "Дно будет зимой-весной" (2020-21 гг.) - можно спорить, можно где-то согласиться. Другой вопрос, что, скорее всего, весной 2021 г. считать цены будем уже не в долларе США в его нынешнем виде. Давайте условно так: 1 кв. метр площади квартиры в Киеве будет стоить минимальное количество месяцев работы среднего киевлянина примерно к весне 2021 г. Так будет понятнее и конкретнее. Еще вопрос, куда денется столько зеленой бумаги. Или основная ее часть абсорбируется за год? Вот тут есть вопросы. Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.
звідки тут візмуться тонни "нових доларів", ФРС їх залиє у свій же ФР, і на тому "гра в QE" закінчиться, саме цікаве буде, коли резервна система почне піднімати з 0% ставку, тоді побачим "політ валют країн третього світу над Парижем"[/quote]
Я не говорил про "новые доллары". Те, что сейчас на территории Украины, вывезти проблематично с учетом ограничений. Поэтому подспудно надо готовиться к "нулевому варианту". Помните детскую игру, когда пятеро бегают вокруг четырех стульев, потом музыка останавливается, дальше убирается стул и т.д. Кто успеет сесть на последний стул?