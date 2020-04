Додано: Пон 13 кві, 2020 16:56

Vlad442 написав: VladPL написав: Давайте условно так: 1 кв. метр площади квартиры в Киеве будет стоить минимальное количество месяцев работы среднего киевлянина примерно к весне 2021 г. Давайте условно так: 1 кв. метр площади квартиры в Киеве будет стоить минимальное количество месяцев работы среднего киевлянина примерно к весне 2021 г.

Если посмотреть на историю, то всегда в моменты обвала-дна ее цена падала в долларах, но росла в средних зарплатах. Недвигу покупают с накоплений, поэтому она обваливается не так быстро, как текущие доходы.

Если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать?

Разве что потери от эпидемии будут такие, что на каждого работающего будет приходиться по две квартиры.

ВВП впаде на 10%, а у в Влада "если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать?"

