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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3542354335443545>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:05

  Vlad442 написав:
  Yuri_T написав:каким таким правом?
если не ошибаюсь, у них было соглашение про возврат залога.

Если бы было такое соглашения, то не было бы никаких вопросов и угроз.
Было именно, что форс-мажор обнуляет любые штрафы, а иначе будет второй Рембо.

ради справедливости, чуть позже поищу первичное сообщение.
мне показалось, они договорились про возврат залога в случае съезда с предварительным предупреждением. и угрозы касались именно выполнения соглашения со стороны арендодателя.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:07

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:гастрики-эксперты-прогнозисты
уже смешно :mrgreen:

Где твои прогнозы? Только вылазишь погавкать, а по теме ничего. Модераторы, ау! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ТЫкать будеш жене своей, альтернативно одаренный

смотрю подгорает у гастров
мож пан хвоста накрутил?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так весело читати, як Влад себе заспокоює))
Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту ;)
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:13

  artlife написав:
  Gastarbaiter написав:Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20?
Условные Сержики, понимая, что своё это своё и аренда не будет всегда низкой, будут пристраивать котлету, как только искомый для них объект станет доступным.

Не стоит такая цель, как просто прожарить котлету.
За свой котлет хочу банкет

На ютубе всплыло
Киев, 1983 год, Клуб путешественников. Киев с высоты, много интересного, в том числе голый песок на Оболони
https://www.youtube.com/watch?v=bu23Gkksad0
а здесь о темпах-плюс миллион жителей за 10 лет
https://youtu.be/bu23Gkksad0?t=2801
Киев 1977 год
https://www.youtube.com/watch?v=D6GH7dV2-YU
Киев 1972, наверное где то есть Прохожий-пионЭр
https://www.youtube.com/watch?v=KqB7G6el12I
Киев 1956
https://www.youtube.com/watch?v=b6fpYYyXh9I
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:18

  1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює))
Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту ;)

На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет.
В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает.
А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:19

  Yuri_T написав:вот конкретно на Заньковецкой, Лютеранской, Шелковичной, Институтской, Городецкого тогда еще не было никаких новостроев.
не буду утверждать, что многие разделяют точку зрения, но, имхо, 20 лет назад это была элитка.
и цены были на порядок дороже и Соломенских хрущиков, и сталинок, и новостроев 96-98 годов.
и как только в Киеве началось активное строительство - этот коэфф. стал уменьшаться.


Центр начал расти в цене после длительного падения с начала 1998 года только после падения башен в сентябре 2001. Периферия потихоньку росла с начала 2001, а потом резко ускорилась в сентябре, поэтому к началу 2002 года разница в ценах сократилась.

К началу 2002 года 1-к квартиры на Троещине и Борщаговке стоили минимум 300 долларов за метр.

в 2002 году не было цен 3000 долларов за метр в г. Киеве. От слова совсем. https://blagovist.ua/realtystat/2002-12
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:24

  Richi написав:
  Vlad442 написав:
  Richi написав:Вы вероятно человек не бедный и соответственно Ваши друзья такие же. Знаете лично кого-то, кто бы держал депозит под 1,75% грязными или это Ваши предположения?

Кто-то же держит.
Спрашивать кто где держит деньги это признак дурного тона, поэтому про знакомых ничего не скажу.
В прошлом году деньги лежали на коротких депо с автопролонгацией под какой-то смешной процент. Я даже не интересовался какой. Лишь бы не дома. Дома хранить доллары/платиновые браслеты это экстрим.

Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если:
а) государство гарантирует только 200 000 грн ($7500)
б) все данные передаются в налоговую.
в) без предупреждения арестовывают счета из-за неуплаты (или просто не дошли деньги) за штраф ПДД.
г) при получении депозита, заявляют, что наличных нет и получайте гривнами по смешному приватовскому курсу.
е) если получаете депозит, то такой хлам дают, что в обменках не хотят принимать и приходится опять пополнять валютную карту через терминал или сдавать через кассу банка по их сказочному курсу.
Ну и всё это делается ради того, чтобы через год получить на 100$ больше? Да проще самому заплатить 100$ за банковскую ячейку и спать спокойно, а на сэкономленное время и нервы заработать 200$.


говорят, что налоговая сейчас не рубит. До востребования есть.

Банки типо Укргаз, Альфа пытается добиться судебного решения для блокирвоки. Монобанк можно штраф списать даже в кредит. Вам надо выбирать банки!

Альтернативой есть крипта, алькоины. Долярчу(и)к Вам скажет про пирамиды :)
и фондовый рынок. Есть акции, которые, упали в 10 раз. Их можно брать, но они могут еще упасть.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:26

  striped написав:
  Vlad442 написав:1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.


Некорректный пример. Нужно смотреть что именно за люди держали под 8 и оставили под 1,75. Предположу, что это люди, которые держат миллионы и это не все их деньги, а лишь часть портфеля - чтобы проценты капали на повседневные траты.
Где-то на днях читал, что у кого денег мало было, те уже давно обнулили и депозиты и текущие счета. А рост долгов по коммуналке уже сейчас можно рассматривать и как то, что деньги у обычных людей заканчиваются УЖЕ СЕГОДНЯ.


У меня огромный рост долгов по комуналке. Это ни о чем не говорит
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:31

  Vlad442 написав:
  1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює))
Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту ;)

На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет.
В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает.
А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.


Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .

Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:34

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює))
Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту ;)

На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет.
В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает.
А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.


Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .

Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...

нема жени, а півкаклєти Франклінів є.. загадка
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 кві, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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